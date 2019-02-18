Иннокентий Григорьев: Слабых команд на Кубке мира не будет

Команды-участники Кубка мира по вольной борьбе в Якутске уже знают своих соперников по групповому этапу. Об этом на пресс-конференции, посвящённой презентации официального логотипа, брендбука, интернет-сайта и экипировки для волонтёров Кубка мира, 18 февраля сообщил министр по физической культуре и спорту РС(Я) Иннокентий Григорьев.

В масштабных соревнованиях планируется участие команд из восьми стран: Японии, Грузии, Кубы, Турции, Монголии, Ирана, США и России

Исполнительным советом Объединенного мира борьбы (UWW) определено, что все соревнования Кубка мира должны проводиться в одном и том же формате в части определения команд в группах. Места в группах распределены по итогам последнего чемпионата мира. В итоге, команда № 1 будет в одной группе с командами № 4, № 5 и № 8 с чемпионатов мира. А команда № 2 – с группами с № 3, № 6 и № 7.

«Таким образом, в группу «А» попали сборные России, Кубы, Японии и Турции. В группе «В» будут соревноваться команды США, Грузии, Ирана и Монголии», – добавил Иннокентий Григорьев.

По мнению министра, в обеих группах очень сильные команды с серьёзным составом. «К примеру, в состав сборной Японии включены два действующих чемпиона мира Такуто Отогуро и Юки Такахаши, чемпион Азиатских игр, призёры Олимпийских игр», – пояснил он.

Также министр отметил, что несмотря на то, что команда США приедет в молодом составе, она может преподнести сюрпризы. «В Америке вольная борьба сильно развита, и неизвестные широкой публике спортсмены могут добиться значительных успехов. Слабых команд на Кубке мира по вольной борьбе не бывает, все составы будут сильнейшие», – подчеркнул Иннокентий Григорьев.

Напомним, предложение о проведении соревнований Кубка мира в Якутске было озвучено Главой Якутии Айсеном Николаевым при встрече с Президентом Федерации спортивной борьбы РФ Михаилом Мамиашвили и главным тренером сборной России по вольной борьбе Дзамболатом Тедеевым. Инициатива Айсена Николаева была поддержана Международной федерацией борьбы UWW (Объединённый мир борьбы) в декабре 2018 года.