Иннокентий Сивцев покинул зал суда свободным человеком

Стала известна причина освобождения главы Оймяконского улуса в зале суда

SAKHALIFE.RU ранее сообщал о том, что Якутский горсуд отказал следственным органам, которые просили избрать меру пресечения главе Оймяконского улуса Иннокентию Сивцеву. Напомним, главу, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере), освободили 9 апреля в зале суда.

Как сообщают наши коллеги из @yakutsk_vecherniy, суд посчитал задержание Сивцева незаконным. Именно по этой причине глава района покинул зал суда свободным человеком. Эту информацию подтвердил адвокат Виталий Кононов. Сивцев свою вину не признает.

По данным местных СМИ, Сивцева задержали 8 апреля сотрудники правоохранительных органов. Его обвиняют в присвоении премии из муниципального бюджета в сумме три миллиона рублей. Подчеркнем, что это неофициальная информация.

Напомним, ранее старейшины Оймяконского улуса обратились лично к главе РС(Я) Айсену Николаеву с просьбой защитить главу района.

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