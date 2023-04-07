07.04.2023
13:18
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Общество

Иннокентий Сивцев: Не рассылайте лже-статьи неграмотных журналистов!

Иннокентий Сивцев назвал информацию о проблемах с подготовкой к ысыаху Олонхо в Оймяконье искаженной, а автора уличил в проблемах со слухам.

Он сообщил, что ремонт в ДЮСШ проведен еще в прошлом году, аукционы на строительство тоже.

Да, есть отставания по доставке груза, но это рабочий процесс. В целом, успеваем, поэтому без паники, заверил Сивцев. «Не рассылайте лже-статьи неграмотных журналистов», — попросил он.

На самом деле это не фантазия журналиста Сахадэй, а релиз пресс-службы правительства.

Возможно, зампред правительства Местников и нагнетает ситуацию, честно говоря тоже удивлены таким прямым наездом на главу улуса со стороны всегда сглаживающей углы администрации.🤷🏼‍♀️ Возможно, правительство вообще не владеет ситуацией, и глава улуса прав.

Но почему бы Сивцеву не сообщить об этом зампреду, не сказать, что это Местников врет и паникует, и имеет проблемы со слухом, а не ругать журналистов, предполагая, что это их авторский материал.

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Фото: соцсети
Источник: @sakhaday

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