Иннокентий Охлопков: Как летом бороться с огнем?

Экспертный клуб Якутии обсудил вопрос «Как этим летом будем бороться с огнем?» В дискуссии принял участие председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РС(Я), директор Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Иннокентий Охлопков.

С лесными пожарами Иннокентий Михайлович знаком еще с раннего школьного возраста. Его отец Михаил Михайлович Охлопков был лесничим в родном Кобяйском районе. Сын видел, как работает отец, а с подросткового возраста уже помогал в тушении лесных пожаров.

Как сказал Иннокентий Охлопков, в советские годы лесные угодья всегда являлись собственностью федерального центра. Отсюда и финансирование большого хозяйства «Авиалесоохраны», и содержание специалистов, в том числе более 1200 парашютистов-десантников. Сейчас, к сожалению, все это осталось в прошлом. Регионы вынуждены один на один бороться с огнем, который стал для нас настоящей бедой.

— Есть много ветеранов отрасли, которые могли бы делиться с добровольцами, волонтерами, отправляющимися в лес на борьбу со стихией, наработанным опытом, знаниями, — говорит Иннокентий Михайлович. — Ведь приходят люди с улицы, которые понятия не имеют, как нужно вести себя в лесу, охваченном огнем. Их нужно обучать азам техники безопасности, правилам поведения во время наступления лесного пожара. Крайне необходимо создать костяк добровольческого центра, чтобы его составляли профессионалы своего дела.

Кроме того, я неоднократно поднимал тему оперативного освещения в лесопожарный период хода распространения огня и борьбы с ним. Журналистам, пресс-службам нужно работать на опережение, а не давать сухие отчеты — какова площадь, пораженная огнем, сколько потушено, сколько локализовано возгораний. Как-то неинтересно читать это изо дня в день. Нужно публиковать карту с комментариями, освещать так, чтобы было понятно не только специалистам, но и населению.

Подготовка к лесопожарному сезону-2022 началась еще в прошлом году. В рамках нацпроекта «Экология» поступило 213 млн рублей – закуплено 60 единиц техники, плюс 149 млн по линии МинВостокразвития – на закупку тракторов. Как и обещано, будет работать самолет Ан-26 с установкой «Циклон», вызывающей осадки.

В дискуссии помимо члена Общественной палаты Иннокентия Охлопкова приняли участие председатель постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Сахамин Афанасьев, заслуженный лесовод РФ, председатель общественной организации «Общество лесоводов Якутии» Саргылана Аммосова, руководитель «Якутлесресурса» Джулустан Хон, заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства, главный лесничий РС(Я) Сергей Сивцев, доктор биологических наук, общественник Михаил Черосов и журналисты Елена Тихонова, Дмитрий Лю, Игорь Саввинов и Олег Желнин.