Иннокентий Андросов: Паводковая вода не проникла в Батагай

Сегодня с уверенностью можно сказать о том, что в поселок Батагай паводковая вода не проникла. Ее удержала возведенная силами жителей поселка насыпь, сообщил Иннокентий Андросов, первый заместитель председателя Госкомобеспечения, передает Якутия. Оперштаб.

Сегодня уровень воды снизился до 965 см при критических 970 см. Скорость снижения ускоряется.

В городе Верхоянске положение улучшилось. Вода снизилась на 1 метр, населенный пункт освобожден от воды. Там продолжает работать группа спасателей ГУ МЧС России и Службы спасения, которые оказывают помощь местным жителям.

Все внимание теперь обращено на села, расположенные ниже по

течению. Это села Хайысардах Эльгесского наслега и село Сайды Эгинского наслега.

В селе Хайысардах подтоплено 9 дворовых территории и 3 социально значимых объекта, но вода стоит на одном уровне.

Проведена передислокация спасателей в село Хайысардах. Там сегодня работают 10 спасателей. Доставили в Хайысардах муку для местной пекарни.