Инна Борисова: «Мы бы не были предпринимателями, если бы не мечтали расти»

Сейчас индустрия красоты активно развивается благодаря тому, что женщины стремятся ухаживать за собой. Любой бизнес, связанный с бьюти-товарами и услугами, находит потребителя и становится востребованным.

Владелец салонов красоты «Innstyle» и «BB Beauty Bar» Инна Борисова рассказала как развивать бьюти-бизнес, какой подход проявить к клиентам и на каких площадках продвигать своё дело.

— Расскажите, как Вы начали бизнес? Почему вы выбрали бьюти-индустрию?

— Я сама человек творческий, ещё со школы любила ярко краситься и всегда носила накладные ресницы. У меня два высших образования – «землеустройство и кадастр», окончила художественный лицей. Во время студенчества я прошла курсы по наращиванию ресниц и сразу начала подрабатывать. В каких условиях приходилось тогда работать!

После окончания учебы решила, что землеустройство мне не особо интересно, больше нравилось общаться с людьми и наращивать ресницы. После того, как вернулась в Якутск, я сняла небольшое помещение и начала творить. Это было в январе 2017 год. Потом открылся наш первый салон «Innstyle». А уже в конце года мы запустили второй салон «BB Beauty Bar».

— В чем отличие «BB Beauty Bar» от конкурентов?

— Наверное, в атмосфере. Это не просто салон красоты, где человек получает услугу и идет дальше, это другой стиль отношений с клиентами, другая атмосфера салона и уровень оказания услуг.

Например, я сама постоянно учусь и наши сотрудники тоже всегда в тренде. Они учатся не только в Якутске, но и выезжают за пределы республики. В нашей профессии это очень важно. Даже если ты отучился в очень крутой школе – я, кстати, научилась азам в престижной московской школе «Sunlook lash» – это не гарантирует, что через год-два ты будешь востребован. Всегда изучаем современные техники, следим за новой продукцией – с каждым годом она все круче и круче!

Кроме того, в названии «BB» также спрятан наш небольшой семейный секрет – у нас с супругом фамилия Борисовы, так что наше детище – Борисов и Борисова.

— Какие услуги Вы предоставляете?

— Парикмахерские услуги, колористика, наращивание ресниц, маникюр, педикюр, эпиляция и макияж. В обоих салонах всегда в наличии профессиональная косметика для ухода за волосами и лицом. А наши мастера могут помочь с выбором продукции для ухода за собой. И это даже не бизнеса ради – профессиональная продукция помогает сохранить эффект после процедур в салоне. Например, нельзя сделать ботокс и просто помыть волосы обычным шампунем из масс-маркета. К тому же, клиенты удивляются, узнав, что профессиональная косметика имеет доступную цену.

— Бывают ли недовольные клиенты? Какой у Вас подход к клиентам?

— Мы выстраиваем отношения с клиентами – многих «ведем» на протяжении долгого времени. Приходит, например, девушка с абсолютно черными крашеными волосами и желанием иметь светлый цвет. И мы постепенно к этому идем, не наскоком, а плавно, чтобы сохранить здоровый вид волос.

Стараемся придерживаться выражения «Клиент всегда прав». Вообще, работая с людьми, надо понимать, что у всех бывают сложные дни. Нужно научиться тонко чувствовать людей. Не нужно корить себя, если случаются промахи. Хотя, признаюсь, иногда этим страдаю – я перфекционист, не люблю, когда что-то сделано абы как. Всегда стараюсь, чтобы клиенты были довольны на все 100%.

Стараемся придерживаться выражения «Клиент всегда прав». Вообще, работая с людьми, надо понимать, что у всех бывают сложные дни. Нужно научиться тонко чувствовать людей. Не нужно корить себя, если случаются промахи. Хотя, признаюсь, иногда этим страдаю – я перфекционист, не люблю, когда что-то сделано абы как. Всегда стараюсь, чтобы клиенты были довольны на все 100%.

— Трудно ли найти помещение для салона?

— Да, трудно. Помещение должно быть в проходимом месте и желательно с отдельным входом. Старые дома обычно не подходят.

Нам нравится, когда потолки высокие – это большой плюс. В этом плане повезло – мы долго и настойчиво искали, и в итоге нашли помещения, в которых сейчас работают салоны.

В прежнем помещении «BB» нас однажды затопило, представляете! Прорвало трубу отопления, все было в кипятке! Мы были в шоке, перенесли все записи, начали срочно искать новое помещение. Сейчас мы довольны. Сделали ремонт, которые соответствует стилю «BB», у салона есть свой характер, свое настроение. Мне нравится там бывать.

Отдельная история с «Innstyle». В помещении много света. Я вместе с дизайнером ездила по всем магазинам Якутска, искала то, что подойдет именно нам. Специально заказали стойку, купили особенную раковину – будете в салоне, обязательно посмотрите! Столько сил потратила на салон, и это не зря!

— А где вы приобретаете материалы для работы?

— Мы сотрудничаем с известными брендами по уходу за волосами, а также с поставщиками из других городов. Кроме того, мы сами являемся представителями некоторых брендов – «Pulp Riot», «BBone», «elShine». Прежде всего, я ориентируюсь всегда на себя и своих мастеров. Мы представляем бренды, которые используем сами. И я даже не представляю, чтобы было по-другому.

— Как думаете, бьюти-бизнес в нашем городе может ли конкурировать с другими регионами России по качестве услуг?

— Безусловно. Потому что, прожив в мегаполисе, я поняла, что там плохо работает сарафанное радио, а значит мастер может выполнить работу «тяп-ляп». Так сказать, работает на «поток». У нас так не сделаешь, город маленький, все обо всем знают. Конечно, мы работаем на качество и очень хотим, чтобы клиент остался довольным и вернулся к нам снова. В этом плане так радует, когда клиенты рассказывают о нас в своих «сторис».

— Какие площадки лучше всего помогают в продвижении?

— Думаю, это «Instagram». «Innstyle», можно сказать, стартанул именно на этой площадке. Здесь очень важны не только твои умения, как профессионала, но и другие факторы. Я, конечно, не эксперт по продвижению, но многому научилась на собственном опыте, ведь долгое время вела страницы наших салонов сама. Мне это нравится, и я думаю, что за этим будущее.

— Планируете ли масштабировать бизнес в будущем? Какие есть планы?

— Мы планировали расширяться, но сейчас я родила второго малыша и пока управляю делами дистанционно. Кроме того, повлияли и всем известные события. Сейчас главное – удержаться на плаву и не потерять контакт с клиентами.

В Якутске интересно вести бьюти-бизнес – у людей есть интерес к услугам, и мастеров это подстегивает. Мы бы не были предпринимателями, если бы не мечтали расти. Стараемся не сидеть на месте, а развиваться.