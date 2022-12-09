09.12.2022
15:18
405
Общество
Инициативы села Пригородный
Окружная администрация города Якутска продолжает прием заявок от горожан на софинансирование проектов, направленных на благоустройство столицы, проведение культурных, социальных, спортивных и благотворительных мероприятий, а также на реконструкцию и ремонт социально значимых объектов по программе «Народный бюджет».
В селе Пригородный, путем проведения собраний и анкетирования жители определились с проектом, который хотят реализовать через программу «Народный бюджет». Из предложенных вариантов было принято решение о проведении реконструкции и ремонта помещения в детском саду №22 «Жемчужинка» для организации в ней соляной комнаты – комнаты галотерапии.
Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба с. Пригородный
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.12.2022
0
239
09.12.2022
0
225
09.12.2022
0
509
09.12.2022
0
222
09.12.2022
0
828
09.12.2022
0
159
09.12.2022
0
403
09.12.2022
0
186
09.12.2022
1
317
09.12.2022
0
748
09.12.2022
0
1244
09.12.2022
0
327
09.12.2022
1
760
09.12.2022
0
791
09.12.2022
1
855
09.12.2022
0
996
09.12.2022
0
230
09.12.2022
0
805
09.12.2022
0
774
09.12.2022
0
512
09.12.2022
0
360
09.12.2022
1
1607
09.12.2022
0
938
09.12.2022
0
803
09.12.2022
0
210
09.12.2022
0
656
09.12.2022
0
2829
09.12.2022
0
13858
09.12.2022
0
1116
09.12.2022
0
619
08.12.2022
0
1501
08.12.2022
0
567
08.12.2022
1
808
08.12.2022
0
622
08.12.2022
0
1046
08.12.2022
0
1269
08.12.2022
0
847
08.12.2022
0
604
08.12.2022
0
1746
08.12.2022
0
381
08.12.2022
0
347
08.12.2022
0
900
08.12.2022
1
1294
08.12.2022
0
1287
08.12.2022
0
631
08.12.2022
0
1716
08.12.2022
0
1236
08.12.2022
0
1231
08.12.2022
0
353
08.12.2022
0
818
08.12.2022
1
5554
08.12.2022
0
453
08.12.2022
0
401
08.12.2022
1
684
08.12.2022
0
2416
08.12.2022
0
1014
08.12.2022
0
497
08.12.2022
0
3997
ТОП НОВОСТИ
05.12.2022
Лучший комментарий
3
18654
07.12.2022
1
15786
03.12.2022
0
14205
08.12.2022
1
14154
09.12.2022
0
13815
03.12.2022
0
12884
03.12.2022
5
10273
Добавить комментарий