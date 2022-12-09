Инициативы села Пригородный

Окружная администрация города Якутска продолжает прием заявок от горожан на софинансирование проектов, направленных на благоустройство столицы, проведение культурных, социальных, спортивных и благотворительных мероприятий, а также на реконструкцию и ремонт социально значимых объектов по программе «Народный бюджет».

В селе Пригородный, путем проведения собраний и анкетирования жители определились с проектом, который хотят реализовать через программу «Народный бюджет». Из предложенных вариантов было принято решение о проведении реконструкции и ремонта помещения в детском саду №22 «Жемчужинка» для организации в ней соляной комнаты – комнаты галотерапии.