09.12.2022
15:18
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Общество

Инициативы села Пригородный

Окружная администрация города Якутска продолжает прием заявок от горожан на софинансирование проектов, направленных на благоустройство столицы, проведение культурных, социальных, спортивных и благотворительных мероприятий, а также на реконструкцию и ремонт социально значимых объектов по программе «Народный бюджет».

В селе Пригородный, путем проведения собраний и анкетирования жители определились с проектом, который хотят реализовать через программу «Народный бюджет». Из предложенных вариантов было принято решение о проведении реконструкции и ремонта помещения в детском саду №22 «Жемчужинка» для организации в ней соляной комнаты – комнаты галотерапии.

Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба с. Пригородный

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