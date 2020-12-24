Инициатива якутян поддержана на федеральном уровне

Координатор федерального партийного проекта в Якутии «Локомотивы роста» Афанасий Саввин выступил с инициативой в части обнуления налоговых ставок по специальным налоговым режимам для резидентов ТОСЭР.

В Госдуме состоялся Экспертный совет Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В режиме ВКС обсуждали тему развития моногородов, вопросы состояния и перспектив «перезагрузки» государственной̆ политики в их отношении.

Федеральный координатор партпроекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко отметил, что за прошедшие годы были реализованы очень важные инициативы в части создания ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития), привлечения инвестиций, развития малого и среднего бизнеса. «Однако данные меры необходимо активно расширять.

Необходимо использовать лучшие наработки ликвидируемых Фонда развития промышленности и Фонда развития моногородов, чтобы продолжить системную госполитику».

Денис Кравченко в своем аккаунте в Инстаграмм подчеркнул: «Также хочу выразить благодарность коллегам из Якутии #ЛокомотивыРоста. Корпорация развития Республики Саха внесли предложение, которое увеличит привлекательность режима ТОР для субъектов МСП и сельхозтоваропроизводителей, в том числе в моногородах РФ».

— Афанасий Афанасьевич, территории опережающего развития создаются в целях привлечения инвестиций и создания благоприятных условий для развития бизнеса. А что дает получение статуса резидента ТОР?

— Статус предусматривает предоставление ряда налоговых льгот только при использовании общего режима налогообложения, в том числе нулевой ставки по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество и землю в течение пяти лет. Однако субъекты малого и среднего предпринимательства, которые используют упрощенную систему налогообложения или выплачивают единый сельскохозяйственный налог, не могут воспользоваться преференциями ТОР в полной мере, как при общем режиме налогообложения.

— Какое предложение внесла «Корпорация развития Якутии»?

— Мы внесли предложение в Минвостокразвития в части снижения ставки специальных налоговых режимов (УСН, ЕСХН) до 0% в течение 5 лет для резидентов ТОР (по аналогии льготы ТОР по налогу на прибыль). Кроме того, мы также озвучили это предложение на заседании Экспертного совета по устойчивому развитию моногородов Комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Мы очень рады, что наше предложение нашло поддержку не только у коллег из Минвостокразвития, но и у парламентариев.

— Что требуется для того, чтобы ваша инициатива заработала?

— Внести изменения в Налоговый кодекс на федеральном уровне. Для введения нормы требуется внести дополнения в Главы 26.1. и 26.2. ч. 2 Налогового кодекса РФ – это позволит субъектам Российской Федерации устанавливать нулевые налоговые ставки для налогоплательщиков, получивших статус резидента ТОР. Конечное же решение в любом случае остается за регионами. Главное – дать возможность, которой пока нет.

Справка

Афанасий Саввин — генеральный директор АО «Корпорация развития РС (Я)», член регионального политического совета ЯРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», координатор федерального партийного проекта в Якутии «Локомотивы роста»