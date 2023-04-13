Политика
Инициатива Сергея Миронова привлечет молодых специалистов и снизит нагрузку на учителей
Освобождение от уплаты НДФЛ позволит привлечь в профессию молодых специалистов, решить кадровый дефицит и снизить нагрузку на педагогов, в результате чего повысится качество преподавания в российских школах, учителям не придется вести предметы по совместительству, так считает председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».
Сергей МИРОНОВ обратился к премьер-министру Российской Федерации Михаилу МИШУСТИНУ с предложением освободить от уплаты подоходного налога учителей дефицитных специальностей и тех, кто работает на освобожденных территориях.
Эта инициатива нашла широкий отклик в профессиональной среде. По мнению парламентария, освобождение педсостава от НДФЛ повысит привлекательность специальности среди молодых педагогов.
«Также будет решена важная проблема неравенства в доходах учителей в зависимости от региона трудоустройства. Это позволит обеспечить все школы России квалифицированными кадрами, позволит прекратить отток талантливых учителей в Москву и другие крупные города», — резюмировал Сергей МИРОНОВ.
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