Инициатива Сергея Миронова привлечет молодых специалистов и снизит нагрузку на учителей

Освобождение от уплаты НДФЛ позволит привлечь в профессию молодых специалистов, решить кадровый дефицит и снизить нагрузку на педагогов, в результате чего повысится качество преподавания в российских школах, учителям не придется вести предметы по совместительству, так считает председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

Сергей МИРОНОВ обратился к премьер-министру Российской Федерации Михаилу МИШУСТИНУ с предложением освободить от уплаты подоходного налога учителей дефицитных специальностей и тех, кто работает на освобожденных территориях.

Эта инициатива нашла широкий отклик в профессиональной среде. По мнению парламентария, освобождение педсостава от НДФЛ повысит привлекательность специальности среди молодых педагогов.

«Также будет решена важная проблема неравенства в доходах учителей в зависимости от региона трудоустройства. Это позволит обеспечить все школы России квалифицированными кадрами, позволит прекратить отток талантливых учителей в Москву и другие крупные города», — резюмировал Сергей МИРОНОВ.