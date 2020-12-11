Инициатива первой леди Якутии воплотилась в жизнь

Возможность быть рядом. По инициативе Людмилы НИКОЛАЕВОЙ в Якутске появилась бесплатная гостиница для онкобольных детей и их родных.

Маленькие пациенты отделения онкогематологии Педиатрического центра Национального центра медицины РС(Я) и их родители, не имеющие возможности арендовать жилье или снимать номер в гостинице в Якутске,теперь смогут бесплатно воспользоваться услугами гостевого дома «Виктория», расположенного в шаговой доступности от НЦМ. Инициативу первой леди Якутии, общественного куратора отделения Людмилы Николаевой по выкупу 365 койко-дней поддержали представители бизнес-сообщества региона – председатель правления АЭБ Николай ДОЛГУНОВ, руководитель группы компаний «Сэттэ» Андрей ДАНИЛОВ и владелица гостевого дома «Виктория» Татьяна ЯКОВЛЕВА.

Сертификат на 365 койко-дней Людмила Николаева, Николай Долгунов, Андрей Данилов и Татьяна Яковлева 7 декабря вручили генеральному директору Национального центра медицины Николаю ЛУГИНОВУ.

Как отметила во время встречи Людмила Николаева, сейчас в повестке работы многих компаний стоит вопрос получения не только финансовой, но и социальной, а также экологической прибыли.

«Любой бизнес должен в первую очередь думать о людях, искать пути и механизмы поддержки тех, кому необходима помощь. В этом плане Алмазэргиэнбанк работает не только на получение прибыли и оказание клиентам финансовых услуг, но более 10 лет системно продвигает корпоративную социальную ответственность. С 2008 года АЭБ сотрудничает с отделением онкогематологии Национального центра медицины. Когда-то мы начинали с совместного решения бытовых вопросов, вплоть до приобретения кухонной техники. Также помогали ребятам, которые проходят лечение, продолжать образовательный процесс дистанционно. Сегодня, несмотря на большую поддержку онкологической службы со стороны государства, у отделения остается немало забот. Поэтому мы не останавливаемся в поиске новых механизмов содействия», — подчеркнула она.

По словам первой леди, очень важно, что деятельность АЭБ в этот раз поддержали другие представители бизнеса: «Андрей Данилов – руководитель группы компаний с высокой социальной ответственностью. Они строят по-настоящему качественные, удобные для жизни дома, чутко реагируют на запросы якутян. К нашей инициативе также присоединилась Татьяна Яковлева, которая занимается делом ответственно и добросовестно. Врученный сегодня руководству Медцентра сертификат – это только начало. Мы и дальше будем развивать сотрудничество в этом направлении и призываем представителей бизнеса присоединиться к данной инициативе, серьезно задуматься о важности корпоративной социальной ответственности и помогать другим сообществам качественно и полноценно исполнять свои функции. Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, не должны чувствовать себя оставленными с проблемой один на один».

Исполняющая обязанности заведующего отделением онкогематологии Елена ХАРАБАЕВА выразила признательность коллективу Алмазэргиэнбанка за поддержку медицинского персонала, а также маленьких пациентов и их родителей.

«Многие семьи, где у детей выявляют онкологию, попадают в сложную жизненную ситуацию, в том числе в материальном плане. Оказываемая на протяжении многих лет помощь от АЭБ очень важна и нужна. Мы всегда знаем, к кому из наших партнёров можем обратиться в первую очередь и где всегда найдём понимание и содействие в решении вопросов», — заявила она.

Николай Лугинов рассказал гостям, что в отделении онкогематологии проходят лечение самые тяжелые пациенты с лейкозом, онкологией.

«Дети находятся здесь не неделями, даже не месяцами – годами. Естественно, родители, особенно постоянно проживающие в районах республики, арктических улусах, испытывают большие затруднения. Не у всех в Якутске есть родные и близкие, у которых можно остановиться на столь длительный срок. Гостиницы тоже многим не по карману. Мы очень ценим добрый жест со стороны Алмазэргиэнбанка, группы компаний «Сэттэ», гостевого дома «Виктория» и, конечно, нашего общественного куратора Людмилы Николаевой», — сообщил генеральный директор Национального центра медицины.

Лугинов также указал на то, что в крупных российских городах есть практика, когда благотворительные фонды при поддержке коммерческого сектора выкупают целые дома для размещения родителей с детьми, которые проходят лечение. В качестве примеров он назвал Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве и Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге.