Инициатива депутатов Якутской Гордумы поддержана Ил Тумэн

На XXIX очередном пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн), которое состоялось 30 июня под председательством нового спикера Алексея Еремеева, была поддержана законодательная инициатива депутатов Якутской городской Думы — проект закона Республики Саха (Якутия) № 237-6 «О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях».

Законодательную инициативу Якутской городской Думы в первом чтении представил Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Отметим, в соответствии с частью I статьи 62 Конституции Республики Саха (Якутия) и частью 6 статьи 15 Закона Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 171 -3 N 349-III «О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)» Якутская городская Дума имеет право законодательной инициативы.

Проект закона Республики Саха (Якутия) № 237-6 «О внесении изменения в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях» был рассмотрен и одобрен городскими депутатами на 28-й очередной сессии Якутской Гордумы, состоявшейся 28 апреля 2021 года. Далее документ был направлен в качестве законодательной инициативы в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Данный законопроект рассмотрен на заседании постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по государственному строительству и законодательству 15 июня 2021 года.

Изменения, вносимые в КоАП республики, связаны с приведением в соответствие с Кодексом РФ об административных правонарушениях и уточнением перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протокол об административном правонарушении.

Законопроектом «О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях» предлагалось исключить в абзаце первом части 2 статьи 15.2. Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях слова «, предусмотренных настоящим Кодексом,», так как в пунктах 4.4.1. и 8 части 2 статьи 15.2. Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях установлены перечни должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Также, проектом закона PC (Я) предлагалось привести пункт 4.1. части 2 статьи 15.2. Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях в соответствие с частью 7 статьи 28.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с которым должностные лица органов местного самоуправления, перечень которых устанавливается законами субъектов Российской Федерации, вправе при осуществлении муниципального финансового контроля составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21.7.32.6. 15.1, 15.14 – 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1. частями 20 и 21.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 настоящего Кодекса.

По итогам голосования законопроект был принят в окончательном чтении. Таким образом, Ил Тумэн поддержал законодательную инициативу депутатов Якутской городской Думы о внесении изменений в Кодекс административных правонарушений Республики Саха (Якутия).