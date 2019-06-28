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28 июня 2019, 18:07
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Инфорум Союза журналистов России прошел в Якутске

Сегодня, 28 июня в Якутске прошел Инфорум Союза журналоистов России в Якутске.

На открытии Инфорума выступили председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЁВ.

Председатель Союза журналистов Якутии Галина БОЧКАРЕВА отметила, что в целом в республике у нас спокойно, но выделила две проблемы.

Первая – весной этого года мэр города Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА написала заявление в правоохранительные органы на шантаж со стороны известного журналиста Виктории ГАБЫШЕВОЙ.

Вторая – на днях новым руководством Детского издательства сокращена с должности главный редактор детских газет «Кэскил» и «Юность Севера» Евдокия ИРИНЦЕЕВА.

Гости рассказали о новом проекте «Земский журналист», который поддержит сельских журналистов. А также о том, что добились принятия закона, который обеспечит дополнительные гарантии в отношении журналистов, командированных в горячие точки.

В течение дня прошли мастер-классы на актуальные темы – о том, как закон о «фейковых» новостях отразится на работе СМИ, о фактчинге, о продвижении СМИ в соцсетях на примере «Комсомольской правды» и другие.

Председатель Союза журналистов вручил награды якутянам и членские билеты вновь вступившим в общественную организацию.

 

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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