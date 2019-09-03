Информация, всколыхнувшая якутян, оказалась ложной

В течение нескольких дней в мессенджерах распространяется информация о якобы предстоящем закрытии или сокращении мест в Детской городской больнице. Как сообщили ЯСИА в Минздраве Якутии, вышеуказанных решений не принималось и сокращения объема медицинской помощи не планируется по всей республике.

Якутян всколыхнула информация, распространяемая по мессенджеру WhatsApp, о закрытии отделения восстановительного лечения и реабилитации Детской городской больницы. В сообщении подчеркивается, что вопрос уже решен руководством министерства здравоохранения РС(Я).

«Все, кто неравнодушен к судьбе нашей больницы, кто лечил у нас своих детей и внуков, не дайте уничтожить уникальное и такое востребованное учреждение!» — говорится в рассылке.

ЯСИА обратилось за разъяснением в Минздрав. Как оказалось, информация является недостоверной, и вышеуказанное медучреждение ведет свою деятельность в соответствии с государственной программой, утвержденной правительством республики на период 2020-2021 годов.

«Министерством на сегодняшний день вопрос о закрытии детских реабилитационных коек отделения восстановительного лечения и реабилитации не рассматривается. Отделение восстановительного лечения и реабилитации №2 ГБУ РС(Я) «Детская городская больница» на 55 коек функционирует в полном объеме и оказывает медицинскую помощь в рамках территориальной программы ОМС на 2019 год», — сообщает ведомство.