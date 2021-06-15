15.06.2021
19:29
91
Якутия
Информация по объекту «Площадь Воинской Славы» в с. Сунтар
В минувшие дни специалистами МКУ «Управление строительного комплекса» МР «Сунтарский улус (район)» проведена выездная оценочная проверка по объекту «Площадь Воинской Славы» в с. Сунтар. В ходе проверки выявлено, что в связи с повышением температуры полимерные плитки расширились. Подрядчик ООО «Главстрой», который производил реконструкцию объекта, переложит плитку согласно гарантийных обязательств по контракту с учетом зазоров между плитками.
Фото: Пресс-служба Администрации Сунтарского улуса
Источник: Пресс-служба Администрации Сунтарского улуса
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