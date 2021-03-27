27.03.2021
13:14
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Коронавирус

Информация Оперштаба Якутии

На 27.03.2021 г. выявлено 26 новых случаев новой коронавирусной инфекции:
— Якутск 15 случаев;
— Вилюйский, Горный, Томпонский, Усть-Алданский, Чурапчинский районы по 2 случая;
— Мегино-Кангаласский район 1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 1 738 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 1 004 764 теста.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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