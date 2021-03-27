Информация Оперштаба Якутии

На 27.03.2021 г. выявлено 26 новых случаев новой коронавирусной инфекции:

— Якутск 15 случаев;

— Вилюйский, Горный, Томпонский, Усть-Алданский, Чурапчинский районы по 2 случая;

— Мегино-Кангаласский район 1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 1 738 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 004 764 теста.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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