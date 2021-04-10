Информация Оперштаба Якутии на 10 апреля

За последние сутки в республике зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19.

Из них 15 – г.Якутск.

В Мирнинском, Нерюнгринском районах -по 2 случая, в Алданском, Амгинском, Ленском, Оймяконском, Среднеколымском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Чурапчинском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1497 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 023 496 тестов.

По состоянию на 10 апреля в Якутию поступило всего 110 812 доз вакцин против коронавирусной инфекции.

Получили первую вакцину –70 946 человек, в том числе за сутки — 3647. Вторую вакцину получили – 53 532 человек, в том числе за сутки – 42.

Из числа вакцинированных старше 60 лет получили первую вакцинацию — 16654 человек, вторую вакцинацию – 12078.

Использовано 64.6 % от поступившей в республику вакцины.