Информация о выпуске собак из ППБЖ Якутска – фейк!

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы массовом выпуске из Пункта передержки безнадзорных животных.

«20 марта из приюта выпускают всех собак, так что ходите во всеоружии (перцовки, электрошокеры)», — говорится в сообщении. Относительно пункта передержки в городе Якутске по ул. Очиченко, 57 — информация не соответствует действительности.

Контракт на содержание животных заключён с подрядчиком, директором Фонда «Помоги выжить» Екатериной Безрученко. На данный момент действует судебный запрет на выпуск собак от 30 декабря 2021 года до дополнительного рассмотрения вопроса.

Общая вместимость Пункта передержки составляет 1200 мест. На данный момент ведётся подготовка документации для передачи дополнительных 250 вольеров, сообщают в МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» города Якутска.