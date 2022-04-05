Информация о снижении грузоподъемности ледовых переправ в Якутии

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует о снижении с 05 апреля 2022 г. до 30 тонн грузоподъемности ледовых переправ федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» на км 956 «Устье» и на км 1049 «Крестях».

Снижение грузоподъемности по ледовым переправам через р. Вилюй на км 660 «Верхневилюйск», км 807 «Кюндядя» федеральной автодороги А-331 «Вилюй», а также на ледовом автозимнике через р. Лена «Якутск – Нижний Бестях» и ледовой переправе через р. Алдан «Хандыга – Мегино-Алдан» на км 365 федеральной трассы Р-504 «Колыма» будет происходить исходя из фактических погодных условий, толщины и структуры льда.

Движение по ледовым переправам будет полностью прекращено 15 апреля.

В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы и автозимники.