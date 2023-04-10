Информация о снижении грузоподъемности ледовых переправ в Якутии

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует о введении с 10 апреля ограничения до 30 тонн для проезжающего транспорта на ледовых переправах через р. Вилюй на 660-м км «Верхневилюйск», 807-м км «Кюндядя», 956-м км «Устье» и 1049-м км «Крестях» федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй».

Также снижена грузоподъемность до 30 тонн на ледовом автозимнике через р. Лена «Якутск – Нижний Бестях» и на ледовой переправе через р. Алдан «Хандыга – Мегино-Алдан» на 365-м км федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма».

Движение по ледовым переправам закрывается с 15 апреля текущего года.

ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы и автозимники.