Информация о рейдах из-за коронавируса в Якутске — фейк

Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что «с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам» является ложной. Как сообщило ЯСИА со ссылкой на управление образования Якутска, скорее всего она пришла в республику из Анадыря.

В сообщении говорилось, что «в целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам. Если вдруг ребёнок окажется в школе по таким причинам, как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах родителей накажут штрафом».

«Ничего подобного в Якутске нет. Эта информация идет из Анадыря. Объявлен карантин. Мы сейчас тестируем программы по дистанционному обучению школьников. Сейчас проводим онлайн-урок в школе №33, ранее его провели в школе №2. Начались плановые проверки по соблюдению санитарных условий. Начали с детских садов», — сообщил ЯСИА начальник управления образования столицы Алексей Семенов.

Напомним, накануне, 17 марта, было объявлено, что в Якутии приостанавливаются обучение в школах и занятия в учреждениях дополнительного образования и ссузах.