Информация о работе медучреждений Якутска

Несмотря на выходные дни, в ежедневном режиме населению оказывается медицинская помощь. В медучреждениях назначены ответственные дежурные сотрудники для оперативного решения вопросов организации помощи и эпидемиологической безопасности. Неотложную и экстренную медицинскую помощь якутяне получают круглосуточно.

УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ (терапевты, педиатры, врачи общей практики):

• Все дни — с 31 декабря по 10 января – с 09:00 до 15:00 часов;

• Прием вызовов на дом — с 09.00 до 15:00.

УЗКИЕ ВРАЧИ (невролог, хирург, офтальмолог и другие):

• с 04 по 10 января. В период с 31 декабря по 3 января (включительно) прием узких специалистов не ведется.

ТРАВМПУНКТЫ:

• Детское отделение — прием проводится круглосуточно все дни – без выходных и праздников — в Педиатрическом центре Национального центра медицины — Сергеляхское шоссе, дом 2. Телефон для справок — 8 (411) 239-50-35

• Взрослое отделение — травмпункт для взрослых работает круглосуточно все дни, без выходных и праздников, по адресу: ул. П.Алексеева, 64/1. Телефон для справок — 8 (411) 243-20-30

СТОМАТОЛОГИЯ:

• Якутский специализированный стоматологический центр принимает пациентов для оказания неотложной помощи с 31 декабря по 10 января ежедневно с 09:00 до 15:00 по адресу: ул.Федора Попова, дом 16. Телефон для справок — 8 (411) 221-01-70

• Вызов врача на дом можно сделать ежедневно с 09.00 до 15.00 через Call-центр поликлиник и портал «Медсеть», госуслуги.

ТЕЛЕФОНЫ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ЯКУТСКА:

• Медицинский центр г.Якутска – Взрослое отделение — 500-003

• Поликлиника №1 – 31-90-93

• Якутская городская больница №2 – 21-96-95

• Якутская городская больница №3 – 507-507

• Республиканская клиническая больница №3 – 507-211

• Жители районов обращаются в Центральные районные больницы своих улусов или в учреждения здравоохранения своих сел, поселков.

КАК ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ

• Станции скорой медицинской помощи г.Якутска и районов республики работают круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Номера для вызовов — 03 (со стационарных телефонов), 103 (с сотовых телефонов).

• Также Скорую медпомощь можно вызвать по Единому номеру вызова экстренных служб 112.