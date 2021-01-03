Информация о работе медучреждений Якутска
Несмотря на выходные дни, в ежедневном режиме населению оказывается медицинская помощь. В медучреждениях назначены ответственные дежурные сотрудники для оперативного решения вопросов организации помощи и эпидемиологической безопасности. Неотложную и экстренную медицинскую помощь якутяне получают круглосуточно.
УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ (терапевты, педиатры, врачи общей практики):
• Все дни — с 31 декабря по 10 января – с 09:00 до 15:00 часов;
• Прием вызовов на дом — с 09.00 до 15:00.
УЗКИЕ ВРАЧИ (невролог, хирург, офтальмолог и другие):
• с 04 по 10 января. В период с 31 декабря по 3 января (включительно) прием узких специалистов не ведется.
ТРАВМПУНКТЫ:
• Детское отделение — прием проводится круглосуточно все дни – без выходных и праздников — в Педиатрическом центре Национального центра медицины — Сергеляхское шоссе, дом 2. Телефон для справок — 8 (411) 239-50-35
• Взрослое отделение — травмпункт для взрослых работает круглосуточно все дни, без выходных и праздников, по адресу: ул. П.Алексеева, 64/1. Телефон для справок — 8 (411) 243-20-30
СТОМАТОЛОГИЯ:
• Якутский специализированный стоматологический центр принимает пациентов для оказания неотложной помощи с 31 декабря по 10 января ежедневно с 09:00 до 15:00 по адресу: ул.Федора Попова, дом 16. Телефон для справок — 8 (411) 221-01-70
• Вызов врача на дом можно сделать ежедневно с 09.00 до 15.00 через Call-центр поликлиник и портал «Медсеть», госуслуги.
ТЕЛЕФОНЫ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ЯКУТСКА:
• Медицинский центр г.Якутска – Взрослое отделение — 500-003
• Поликлиника №1 – 31-90-93
• Якутская городская больница №2 – 21-96-95
• Якутская городская больница №3 – 507-507
• Республиканская клиническая больница №3 – 507-211
• Жители районов обращаются в Центральные районные больницы своих улусов или в учреждения здравоохранения своих сел, поселков.
КАК ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ
• Станции скорой медицинской помощи г.Якутска и районов республики работают круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Номера для вызовов — 03 (со стационарных телефонов), 103 (с сотовых телефонов).
• Также Скорую медпомощь можно вызвать по Единому номеру вызова экстренных служб 112.
+7 (999) 174-67-82