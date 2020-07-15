Информация о пожарах вблизи Якутска

Во вторник, 14 июля, вблизи Якутска обнаружены три лесных пожара. В данное время на тушении пожаров задействованы около 30 пожарных ГБУ РС (Я) «Авиалесоохрана». По предварительным данным, причина возникновения пожаров — сухие грозы.

В 11 ч. 25 мин. обнаружен лесной пожар в Маганском участковом лесничестве в квадрате №5. Площадь пожара при обнаружении составила 1 гектар. Тушение осуществляют 13 человек с ранцевыми огнетушителями.

В 11 ч. 40 мин. также в Маганском лесничестве обнаружен лесной пожар в квадрате №1. Площадь пожара при обнаружении составила 1,5 га. Пожар тушат 10 человек ранцевыми огнетушителями.

В 17 ч. 15 мин. обнаружен лесной пожар в Шестаковском участковом лесничестве в квадрате №14. Площадь пожара на момент обнаружения составила 4 га. Тушение ведут ранцевыми огнетушителями 6 человек.

По состоянию на 12 ч. 00 мин., 15 июля, работы по тушению лесных пожаров продолжаются. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города Якутска, информации о локализации и ликвидации очагов пока не поступало. В городе заметно задымление.



По данным Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), на территории республики на 14 июля действует 109 лесных пожаров на площади 4 тыс. га.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) 15 июля в г. Якутск в связи с задымленностью исследованы пробы атмосферного воздуха по 7 адресам, на 9.00 часов показатели не превышали предельно допустимых концентраций. Исследования продолжаются.

Если вы обнаружили очаги возгорания, незамедлительно сообщайте об этом на единый телефон спасения «101» или «112».