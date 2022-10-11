Информация о полной мобилизации является фейком❗️⚡️

Военный комиссар Якутии опроверг фейки о полной мобилизации. 11 октября в ходе брифинга Военный комиссар Якутии Александр Авдонин прокомментировал ход частичной мобилизации. ✔️«Информация о полной мобилизации является фейком. Полная мобилизация в настоящее время не планируется. Сегодня проводится частичная мобилизация граждан, объявленная Президентом Российской Федерации. Также не планируется и увеличение мобилизационного задания», — пояснил Александр Авдонин.

Фото: ЯСИА Источник: тгк Якутия. Оперштаб.

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх