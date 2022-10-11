11.10.2022
15:11
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Общество

Информация о полной мобилизации является фейком❗️⚡️

Военный комиссар Якутии опроверг фейки о полной мобилизации.

11 октября в ходе брифинга Военный комиссар Якутии Александр Авдонин прокомментировал ход частичной мобилизации.

✔️«Информация о полной мобилизации является фейком. Полная мобилизация в настоящее время не планируется. Сегодня проводится частичная мобилизация граждан, объявленная Президентом Российской Федерации. Также не планируется и увеличение мобилизационного задания», — пояснил Александр Авдонин.

Фото: ЯСИА
Источник: тгк Якутия. Оперштаб.

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