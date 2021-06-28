Информация для поступающих в культурные вузы

Информация для поступающих на целевые места в вузы сферы культуры и искусств в 2021 году.

Объявляется набор абитуриентов на целевые места за счет бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021 г. по образовательным программам (ниже по списку, см. таблицу excel Сводная заявка на ЦО МКиДР на 2021-2022 уч.г.). Первый этап отбора абитуриентов будет проводится с 28 июня по 2 июля в организациях, представивших место трудоустройства будущего специалиста. С правилами приема и подачи документов можно ознакомиться, переходя по ссылке в списке учебных заведений.

Справки по телефону: +79644285209 (Бондарь Оксана Александровна). Заполненную заявку направить на электронный адрес: ytch_zavedeniya@mail.ru

Список учебных заведений:

Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), г. Москва по специальности: 55.05.04 «Продюсерство» (высшее образование); Приём документов – с 07 июня по 07 июля 2021г. https://vgik.info/abiturient/higher/index.php?SECTION_ID=2305 Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жиганова, г. Казань по специальности: 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» (специалитет) Приём документов— с 7 июля по 18 июля https://kazancons.ru/abitur.html Дальневосточный государственный институт искусств, г. Владивосток по специальности: 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» (специалитет); Приём документов с 12 июля по 29 июля http://www.dv-art.ru/abitur/ «Новосибирская государственная консерватория им. М. И. Глинки», г. Новосибирск по специальности: 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» (специалитет); http://www.nsglinka.ru/abitur/ Санкт — Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского – Корсакова, г. Санкт – Петербург по специальности: 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» (специалитет); Приём документов с 20 июня по 7 июля https://www.conservatory.ru/education/abiturientam Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского , г.Москва по специальности: 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» (специалитет) Приём документов: с 28 июня по 7 июля https://www.mosconsv.ru/ru/groups.aspx?id=21436 РАМ им. Гнесиных, г. Москва по специальности: 53.04.01 «Фортепиано» (магистратура) Приём документов: с 1 июля до 20 июля https://abitur.gnesin-academy.ru/mag2021/ Восточно-Сибирский государственный институт культуры и искусства, г. Улан-Удэ по специальности: 51.03.03 Социально-культурная деятельность, направленность (профиль) подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности» (бакалавриат). Приём документов: с 26 июня по 11 июля https://www.vsgaki.ru/enrollee/admission-campaign-2021/information-for-applicants/ Хабаровский государственный институт искусств и культуры, г. Хабаровск по специальности: 53.05.04 Дирижирование (по видам исполнительских коллективов: дирижирование народным хором) (специалитет) http://www.hgiik.ru/abitur/priemnaya-komissiya/73-priemnaya-komissiya ФГБОУ ВО «Забайкальский Государственный университет, Забайкальский край, г. Чита по специальности: 44.03.01 «Педагогическое образование» (бакалавриат) http://zabgu.ru/php/search_page.php?query=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусства», г.Якутск по специальности: 53.03.03 «Вокальное искусство» (высшее образование) http://agiki2021.tilda.ws/mi? Российский государственный институт сценических искусств, г.Санкт – Петербург по специальностям:

55.05.01 Режиссура кино и телевидения Квалификация «Режиссер телевизионных программ. Педагог» (специалитет);

52.03.04 «Технология художественного оформления спектакля». Профиль «Технология сценического оформления спектакля» (бакалавриат)

52.03.04 ««Технология художественного оформления спектакля». Профиль «Технология художественно-светового оформления спектакля») по сценическому свету»» (бакалавриат) http://www.rgisi.ru/priemnaya-komissiya

13. Высшая школа сценических искусств Театральная школа Константина Райкина, г. Москва по специальности: 52.03.04 «Технология художественного оформления спектакля». Профиль «Технология сценического оформления спектакля» (бакалавриат) https://www.raikin-school.com/abitur/documentu%20priemnoy%20komissi2021.php?clear_cache=Y

14. Российская академия музыки им. Гнесиных, г.Москва по специальности: 53.05.03 «Музыкальная звукорежиссура» (специалитет). Прием документов: c 18 июня до 07 июля https://abitur.gnesin-academy.ru/bak2021/

15. ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет, г. Москва по специальности: 51.04.06 «Библиотечно информационная деятельность» (магистратура) .Приём документов: с 20 июня по 15 июля https://www.linguanet.ru/postupayushchim/informatsiya-priyemnoy-komissii/magistratura.php

16. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Институт государственной службы и управления, г. Москва по специальности: 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление (Управление в сфере культуры, образования и науки)» (магистратура) https://www.ranepa.ru/pk/magistratura/

17. Российский государственный институт сценических искусств, г.Санкт – Петербург по специальности: 52.03.04 «Технология художественного оформления спектакля». Профиль «Технология художественно-светового оформления спектакля» (Бакалавриат) http://www.rgisi.ru/priemnaya-komissiya

18. Российский институт театрального искусства – ГИТИС, г. Москва по специальности: 52.03.01 «Хореографическое искусство» по профилю «Искусство балетмейстера» (бакалавриат ). Прием документов с18 июня 09 июля https://gitis.net/postupayushim/novosti-i-ob-yavleniya

19. Восточно-Сибирский государственный институт культуры, г. Улан-Удэ по специальности: 51.03.02 «Режиссер любительского театра. Преподаватель» (бакалавриат). Прием документов: 26 июня по 11 июля https://www.vsgaki.ru/enrollee/admission-campaign-2021/information-for-applicants/

20. Санкт Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. РЕПИНА при Российской академии художеств, г. Санкт-Петербург по специальности: 50.03.04 Теория и история искусств (бакалавриат) http://www.artsacademy.ru/applicants/the_admissions_committee/

21. Санкт-Петербургский Государственный Университет Промышленных Технологий Дизайна, г. Санкт-Петербург по специальности: 54.03.01 «Дизайн среды» (бакалавриат) http://prouniver.ru/

22. Московский государственный академический художественный институт им. В.И.Сурикова при Российской академии художеств, г. Москва по специальности: 54.05.02 «Живопись» (бакалавриат) http://surikov-vuz.com/abitur/bachelor/

Документация