Информация, что сгорел детский лагерь в Якутии — фейк!

Информация о том, что детский лагерь «Орлёнок» сгорел при пожаре у села Арылах Мирнинского района, является фейком. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев, передаёт ЯСИА. «В некоторых федеральных СМИ появились фейки о том, что, якобы, сгорел детский лагерь «Орлёнок», что является неправдой. По состоянию на 18:00 огонь ушёл по другую сторону. На месте проведена эвакуация всех детей из лагеря, также продолжается эвакуация жителей села Арылах», — сказал Николай Бугаев.

Он добавил, что Общественная палата держит связь с местными общественниками. На месте работают специальные лесопожарные формирования, местное население, мирнинский пожарно-спасательный гарнизон. При необходимости Общественная палата готова оказать гуманитарную помощь жителям трёх пострадавших от огня домов. Отметим, что из детского лагеря «Орлёнок», расположенного рядом с селом Арылах, где лесной пожар перекинулся на жилые постройки, были эвакуированы 325 человек, в том числе 260 детей. Дети, приехавшие в лагерь из других поселений района и Якутии, размещены в общежитии Мирнинского регионального технического колледжа.