Информационное моделирование в строительстве — круглый стол

Степан Андросов: «Обратная связь наталкивает верные шаги». Круглый стол по вопросам информационного моделирования.

Вчера, 25 октября, на базе КФЕН СВФУ состоялся круглый стол по вопросам внедрения технологий информационного моделирования в строительстве. По повестке на встрече обсуждено четыре насущных вопроса.

«Сообщили о принятых руководством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) решениях по оказанию первоочередных мер господдержки в области градостроительных отношений в условиях внешнего санкционного давления. Далее коллеги с Минстроя поделились информацией о внедрении системы управления жизненным циклом объекта капитального строительства с использованием технологий информационного моделирования. Также и нами представлена информация в этом направлении», — поделился заместитель руководителя управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии Степан Андросов.

Третий пункт коснулся подготовки кадров в сфере информационного моделирования. По постановлению Правительства РФ формирование и ведение информационной модели стало обязательным для объектов капитального строительства, созданных после 1 января 2022 года. Информацию об образовательных курсах предоставил инженерно-технический институт СВФУ. Стоит отметить, что образовательная программа института идет в ногу со временем, модернизируется, и студенты уже на первых-вторых курсах обучаются информационному моделированию. Также управление архитектуры анонсировали программу, планируемую к старту в апреле месяце. Практикой применения технологии информационного моделирования в строительстве поделились приезжие эксперты с г. Екатеринбург. Выступил руководитель технического департамента компании «BIM cluster» Александр Волков. Удачно получилось, что приезд экспертов в Якутск в компании «Горпроект», с которой тесно сотрудничают, совпал с днем проведения круглого стола. Коллеги поделились опытом, своими определенными методами в проектировании.

«Думаю, что встреча пошла на пользу нашим коллегам», — комментирует модератор круглого стола. «Среди участников были коллеги, которые знали и понимали, о чем идет речь, которые активно поддерживали, обсуждали тонкие моменты. И те, кто, находятся на начальной стадии и пытаются что-то делать. Это тоже очень хорошо. Такой опыт живого общения с лицами, непосредственно работающими на рынке, получение обратной связи от них наталкивает на определенные дальнейшие правильные решения и верные шаги», — подытожил Степан Андросов.

Круглый стол прошел с участием Минстроя, службы госзаказчика, управления госэкспертизы РС (Я), ассоциации «Северный проектировщик», Союза архитекторов Якутии, BIM-ассоциации, ИТИ СВФУ, проектных организаций и Центра компетенций. Бурные обсуждения стали свидетельством того, что повестка весьма актуальна и предстоящий курс с большой вероятностью даст ответы на многие вопросы.