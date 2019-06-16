Информация по факту загрязнения рек Алданского района на 15 июня

р. Якокит (на фото)

Алданским комитетом госэконадзора Минэкологии Якутии совместно с инспекторами ЛТУ Росрыболовство 15 июня были продолжены рейдовые обследования территорий для выявления потенциальных источников загрязнения в средней части бассейна р. Якокит и в долине р. Бол.Куранах в зонах деятельности горно-добывающих предприятий.

По информации госинспекторов Алданского комитета ГЭН проверки показали на отсутствие источников загрязнения водотоков в бассейне р. Якокит в зоне деятельности ПАО «Селигдар». Вода в речках Юкухта с притоками, Рябиновый, Курунг-Сала чистая. Также не подвержены загрязнению поверхностные воды р. Дэлбэ. Поверхностный сток р. Якокит на всем протяжении от устья р.Талая остается сильно загрязненным. Отметим, отобранные пробы 14 июня находятся в лаборатории на исследовании. В зоне деятельности ООО «ПРОГРЕСС» и ЗАО «САХА Голд Майнинг» в долине р. Бол.Куранах водоток визуально мутный без следов иловых отложений. На месте отобраны пробы воды в р. Бол.Куранах для оценки степени загрязнения.

15 июня по представленной информации Алданского комитета ГЭН, и.о. главы МО «Алданский район» принято решение о ликвидации аварийной ситуации, связанной с разрывом бортовой дамбы руслоотводного канала в долине р.Талая силами и средствами районной администрации, учитывая отсутствие на объекте более 5 лет недропользователей. Работы планируются начать 16 июня 2019 года.