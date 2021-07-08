Инфографика приемной кампании — 2021 АГАТУ

Единственный аграрный вуз на Северо-Востоке по подготовке специалистов нового формата для традиционных отраслей Севера и Арктики начал прием документов с 15 июня. В этом году в АГАТУ 903 бюджетных мест и 112 целевых мест ждут абитуриентов.

Источник: Пресс-служба АГАТУ.

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