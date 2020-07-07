07.07.2020
11:31
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Финансы

Инфографика. Дальневосточная ипотека в Якутии

В мае Алмазэргиэнбанк возобновил прием заявок на дальневосточную ипотеку под 2%. Для своих зарплатных клиентов АЭБ предлагает еще более выгодные условия по ставкам льготной ипотеки – 1,7% при условии оформления личного страхования. С основными условиями кредита предлагаем ознакомиться в нашей инфографике.

Фото: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
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