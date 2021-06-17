Инфляция в Якутии

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Годовая инфляция в Республике Саха (Якутия) в мае 2021 года возросла на 0,53 п.п., до 5,58%. При этом она осталась ниже общероссийского значения (6,02%), но несколько превысила уровень по Дальневосточному федеральному округу (5,44%). Основное влияние на динамику инфляции в республике оказали временные факторы, в том числе федеральный — дальнейшее ускорение темпов прироста издержек производителей, а также региональный — увеличение издержек авиакомпаний в связи с изменением схемы авиасообщения.

Продовольственные товары

Годовые темпы прироста цен на продовольственные товары ускорились до 6,24% после 5,40% в апреле. На динамику цен проинфляционное влияние преимущественно продолжал оказывать временный федеральный фактор — перенос в цены возросших издержек производителей. Основной вклад в динамику цен внесли продукты с высокой волатильностью: яйца, мясо птицы и картофель.

Перенос в цены роста издержек производителей, в частности из-за подорожания кормов, импортных инкубационных яиц, ветеринарных препаратов и оборудования на фоне ослабления рубля в предшествующий период привел к увеличению годового темпа прироста цен на мясо птицы и яйца.

Более раннее, чем обычно, поступление импортного картофеля по более высоким ценам в связи с исчерпанием запасов местной продукции из-за невысокого урожая прошлого года способствовало ускорению годового темпа прироста цен на картофель.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в мае по сравнению с апрелем практически не изменился и составил 4,46% после 4,47%. Сдерживающее влияние на ценовую динамику оказал эффект высокой сравнительной базы прошлого года. В мае 2020 года, в период ухудшения эпидемической обстановки, спрос существенно повысился, что увеличило темпы прироста цен на медикаменты, моющие и чистящие средства. В мае текущего года в результате улучшения эпидемической ситуации годовой темп удорожания этих товаров уменьшился.

Вместе с тем, ограниченное предложение легковых автомобилей, связанное в том числе с нехваткой электронных комплектующих, обусловило увеличение годового темпа прироста цен на автомобили.

Услуги

Годовой прирост цен на услуги в мае увеличился до 6,02% после 5,14% в апреле. Проинфляционное влияние оказала динамика цен на услуги воздушного транспорта. Отмена беспосадочных рейсов по маршруту Якутск — Москва и введение трансфертной системы перевозок в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск увеличило издержки авиакомпаний, что привело к ускорению прироста цен на авиаперелеты.

Инфляция в ДФО и России

Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в мае 2021 года увеличилась до 5,44% после 5,07% в апреле. Увеличение инфляции в округе, как и в целом по стране, происходило за счет эффекта низкой сравнительной базы прошлого года. Вместе с этим на динамику цен оказал влияние временный проинфляционный фактор: продолжающееся восстановление спроса наряду с сохраняющимся давлением со стороны издержек.

В мае 2021 года годовая инфляция в целом по стране увеличилась до 6,02%. Ускорились текущие темпы роста потребительских цен (с поправкой на сезонность). Инфляционное давление усилилось по широкому кругу товаров и услуг, на что указывает повышение показателей устойчивой ценовой динамики. Это отражает то, что устойчивый рост спроса опережает возможности расширения предложения. На этом фоне предприятиям легче переносить в отпускные цены рост издержек. С учетом уже принятых решений по повышению ключевой ставки, а также проводимой в дальнейшем денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России во втором полугодии 2022 года и будет находится вблизи 4% в дальнейшем.