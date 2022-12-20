Инфляция в Якутии за ноябрь — Банк РФ

Годовая инфляция в Республике Саха (Якутия) в ноябре 2022 года ускорилась до 11,91% после 11,41% в октябре, что выше значения по Дальневосточному федеральному округу (11,76%), но ниже, чем в целом по стране (11,98%). Ускорение инфляции в республике связано с сокращением предложения некоторых непродовольственных товаров, а также ростом спроса на услуги зарубежного туризма. Также в динамике цен на авиабилеты наблюдался эффект низкой базы прошлого года.

Основные показатели инфляции в Республике Саха (Якутия)

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Инфляция 11,68 11,17 11,38 11,41 11,91 Базовая инфляция 13,53 13,60 13,59 13,57 13,82 Прирост цен на Продовольственные товары 14,94 15,02 14,69 13,94 13,74 из них: — плодоовощная продукция 11,40 8,67 6,74 4,29 5,70 Непродовольственные товары 10,35 10,25 9,87 10,06 10,42 Услуги 8,78 7,01 8,72 9,68 11,31 из них: — ЖКХ 5,44 5,40 4,74 4,74 4,74 — пассажирский транспорт 5,14 -4,60 2,24 4,86 14,13

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в ноябре уменьшился до 13,74% после 13,94% в октябре.

Снижение затрат сельхозпроизводителей на корма способствовало замедлению годового роста цен на молочную и мясную продукцию. Это стало возможным благодаря принятым ранее мерам государственной поддержки животноводческой отрасли, среди которых льготные кредиты на закупку зерна, ограничение экспорта кормовой сои, а также более высокому урожаю зерновых в стране. В результате цены на зерно снизились. Уменьшению годового темпа прироста цен на мясную продукцию также способствовало увеличение предложения вследствие роста объемов производства российских предприятий.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в ноябре увеличился и составил 10,42% после 10,06% месяцем ранее.

После ухода ряда иностранных компаний снизилось предложение некоторых товаров. Это в совокупности с ростом расходов на доставку и хранение грузов на фоне высокой загруженности транспортной инфраструктуры Дальнего Востока стало одной из причин увеличения годового темпа прироста цен на парфюмерно-косметические товары, моющие и чистящие средства, а также на одежду и белье.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в ноябре увеличился до 11,31% после 9,68% в октябре.

Основной вклад внесло ускорение годового роста цен на авиабилеты. Оно произошло в том числе из-за эффекта базы, связанного с изменением порядка статистического наблюдения. С 1 апреля 2022 года горизонт статистического наблюдения за бронированиями авиабилетов увеличен с 15 суток до 1 месяца. Таким образом, статистика за ноябрь начала включать в себя цены на предновогодние авиаперелеты.

Также в ноябре в республике ускорился годовой рост цен на услуги зарубежного туризма. Основным фактором являлся рост спроса на отдых в странах Юго-Восточной Азии в период новогодних праздников. Спрос вырос в связи с открывшимися возможностями для путешествий. Осенью в отдельных странах были сняты ковидные ограничения для туристов.