Инфляция в Якутии снижается второй месяц подряд

Замедление годового прироста цен в Якутии наблюдается второй месяц подряд. В августе 2022 года инфляция снизилась до 11,2% после 11,7% в июле. Основной причиной стало ослабление потребительского спроса и укрепление рубля в предыдущие месяцы.

Наиболее значительное замедление наблюдалось в сфере услуг — с 8,8% в июле до 7% в августе. В основном это произошло за счет снижения цен на услуги воздушного транспорта.

«В августе прошлого года из-за лесных пожаров и сильной задымленности в республике отмечался повышенный спрос на авиабилеты, поэтому они быстро дорожали. В этом году экологическая обстановка была более благоприятной, у людей не было острой необходимости покидать республику, пассажиропоток уменьшился, и цены на билеты стали ниже», — пояснил заместитель управляющего Отделением ― Национальным банком по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России Андрей Гриднев.

Налаживание параллельного импорта и невысокий спрос жителей республики на смартфоны, электротовары и другие бытовые приборы уменьшили прирост цен на них. Производители наращивают объемы продаж лесоматериалов на внутреннем рынке. В итоге в годовом выражении подешевели древесно-стружечные плиты. В целом инфляция в сегменте непродовольственных товаров в августе замедлилась на 0,1 п.п. и составила 10,3%.

Инфляция на рынке продовольственных товаров в августе несколько ускорилась ― с 14,9% до 15%. Сокращение поставок из-за нарушения производственных и логистических цепочек привело к удорожанию ряда продуктов, например, молочной продукции и кофе. В то же время из-за отмены запрета на ввоз фруктов из ряда стран увеличились объемы их завоза, и темп прироста цен на бананы, виноград и груши снизился.

Инфляция в Республике Саха (Якутия) стабильно остается ниже значений по Дальневосточному федеральному округу (13,0%) и России в целом (14,3%). По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 11,0–13,0% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.