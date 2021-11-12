Инфекционист об эффективности вакцинации

Повальная вакцинация, ввод QR-кодов, закрытие школ и предприятий на карантин – вот лишь некоторые из нововведений, которые за последний год прочно вошли в жизнь людей. Так, как было раньше, больше не будет. Но насколько оправданы все те меры, которые принимает государство в надежде спасти жизни?

Ответы «Ленский клуб» искал вместе с Екатериной Степановой – экспертом по вакцинации, кандидатом медицинских наук, врачом-инфекционистом Университетской клиники «H-Clinic» и организатором здравоохранения.

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Вакцинацию Степанова считает единственным действенным средством не только для защиты себя от вируса, но и для сохранения здоровья общества. Недельные локдауны с учетом 14-дневного инкубационного периода у коронавируса видимого эффекта не дадут.

Врач приводит в пример другие страны, где локдауны длились месяцами, вакцинация проводилась в больших объёмах и сформировался коллективный иммунитет – там сняли все долговременные ограничения.



«Вакцинированный человек, даже если он заболел, не выделяет вирус в таком количестве, как это сделает человек не привитый – это уже однозначно доказано. Заразить других почти невозможно. Поэтому если все будут с настоящими QR-кодами, то риски передачи инфекции снизятся значительно. Я считаю, что практика других стран должна распространиться и на Россию: нужно использовать коды не только в театрах и музеях».



По мнению иммунолога, ревакцинация также крайне важна, потому что антитела держатся в крови лишь несколько месяцев. Все случаи смертей, несмотря на прививку, произошли спустя более чем полгода после последней вакцинации. А, значит, ревакцинироваться стоит каждые 6 месяцев, в соответствии с российскими рекомендациями.