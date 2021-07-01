Индустриальное партнерство АГАТУ и Ростелекома

Опыт проектов индустриального партнерства между учебными заведениями и производственными организациями широко распространен по всему миру. Студенты, которые получают теоретические знания на практике, должны пройти ряд производственных циклов, чтобы на деле понять, с чем имеют дело и научиться правильно принимать решения в производственном процессе.

Сегодня АГАТУ и филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках индустриального партнерства.

В подписании соглашения приняли участие врио ректора Константин Кривошапкин и проректор по цифровизации Николай Потапов, которые выразили готовность к сотрудничеству и открытость к новым цифровым проектам. Директор филиала ПАО «Ростелеком» Константин Войцеховский отметил, что для продуктивной работы необходимо не только организовать технологическую оснащенность и подключение к Интернету фирменного класса, который планируют открыть в рамках данного сотрудничества, но и искать новые инновационные решения для внедрения проектов по цифровизации сельского хозяйства.

В рамках индустриального партнерства будут выработаны ряд научно-инновационных проектов по цифровой трансформации сельского хозяйства в условиях вечной мерзлоты, а также стороны обсудили вопросы по разработке специализированных образовательных траекторий для решения ряда индустриальных задач с использованием современных технологий. Кроме этого во время встречи были озвучены темы по реализации проектов ПАО «Ростелеком» через производственную практику студентов АГАТУ и совместные проекты по цифровой трансформации АГАТУ, в том числе фирменные классы, которые с этого года уже начнут свою работу.

Напомним, что идет прием документов в АГАТУ по направлениям подготовки высшего образования 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (бакалавр), профиль – «Управление аграрными проектами в области информационных технологий» и среднего профессионального образования на базе 9 класса 09.02.07 «Информационные системы и программирование», квалификация «Программист».

Способы подачи документов:

1) Лично;

2) Суперсервис «Поступление в вуз онлайн»;

3) Сайт Университета agatu.ru через «Личный кабинет абитуриента»;

4) Электронная почта центральной приемной комиссии abiturient@agatu.ru;

5) Почта России.

Адрес: 677007, г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км., д.3, ГУЛК, каб. 2.123, 2.124.

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Эл.почта: abiturient@agatu.ru.