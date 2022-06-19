inDriver заблокировал аккаунт водителя, устроившего ДТП

Напомним, в социальных сетях распространилась информация о том, что по вине водителя inDriver произошло ДТП в районе местности Ус Хатын на Намском тракте. Проехав нужный поворот, таксист допустил грубое нарушение правил дорожного движения, вышел на встречное движение и перегородил дорогу, в результате чего грузовик нанес удар. В итоге машину Toyota Fielder развернуло на 180 градусов, она врезалась в машину, которая ехала сзади. Таксист и пассажир получили различные травмы, ушибы и перелом ключицы.

После случившегося пресс-служба компании inDriver выразила глубокое сочувствие всем пострадавшим. «Сейчас мы проводим внутреннюю проверку. Предварительно аккаунт водителя заблокирован. Если информация подтвердится, то он будет удален с платформы. Мы всегда готовы сотрудничать с правоохранительным органами. Наша служба поддержки на связи 24/7, безопасность пользователей — наш главный приоритет», — сообщила компания inDriver.