22.04.2023
13:16
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Якутск

inDrive отменил плату за сервис в выходные — из-за погоды

«В связи с ухудшившимися погодными условиями мы временно снизили плату за сервис по будням с 9,5% до 4,9%, а в пятницу и выходные до 0%.

Нам важно, чтобы все везде успевали, а вы заработали больше».

Напомним, что улицы Якутска сейчас находятся в ужасном состоянии, к подъездам домов не подобраться, сообщает тгк Yakutsk News

Фото: тгк Yakutsk News
Источник: тгк Yakutsk News

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