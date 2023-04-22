22.04.2023
13:16
384
Якутск
inDrive отменил плату за сервис в выходные — из-за погоды
«В связи с ухудшившимися погодными условиями мы временно снизили плату за сервис по будням с 9,5% до 4,9%, а в пятницу и выходные до 0%.
Нам важно, чтобы все везде успевали, а вы заработали больше».
Напомним, что улицы Якутска сейчас находятся в ужасном состоянии, к подъездам домов не подобраться, сообщает тгк Yakutsk News
Фото: тгк Yakutsk News
Источник: тгк Yakutsk News
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.04.2023
0
365
22.04.2023
0
537
22.04.2023
0
347
22.04.2023
0
448
22.04.2023
0
705
22.04.2023
0
566
22.04.2023
0
705
22.04.2023
0
261
22.04.2023
0
341
22.04.2023
0
525
22.04.2023
0
532
22.04.2023
0
1095
22.04.2023
0
1137
22.04.2023
0
1278
22.04.2023
0
2192
22.04.2023
0
1193
21.04.2023
0
1412
21.04.2023
0
2603
21.04.2023
0
1313
21.04.2023
0
1100
21.04.2023
0
1336
21.04.2023
0
1162
21.04.2023
0
1383
21.04.2023
0
1459
21.04.2023
1
2612
21.04.2023
1
1760
21.04.2023
0
1131
21.04.2023
0
1583
21.04.2023
0
1490
21.04.2023
0
1391
21.04.2023
0
4051
21.04.2023
0
1931
21.04.2023
0
2536
21.04.2023
1
1790
21.04.2023
0
1226
21.04.2023
0
1152
21.04.2023
0
1276
21.04.2023
0
1169
21.04.2023
0
1377
21.04.2023
0
1315
21.04.2023
0
1251
21.04.2023
0
1399
21.04.2023
0
1205
21.04.2023
0
3338
21.04.2023
0
1348
21.04.2023
0
1524
21.04.2023
0
1260
21.04.2023
0
1263
21.04.2023
0
1321
21.04.2023
0
4806
21.04.2023
0
1668
21.04.2023
0
3289
21.04.2023
0
1331
21.04.2023
0
8639
21.04.2023
0
1880
21.04.2023
0
1408
21.04.2023
0
1680
21.04.2023
0
3821
21.04.2023
0
1893
21.04.2023
0
2528
21.04.2023
0
3277
21.04.2023
0
2287
ТОП НОВОСТИ
19.04.2023
0
19197
17.04.2023
0
14854
20.04.2023
0
14791
20.04.2023
0
10455
20.04.2023
0
10198
19.04.2023
1
8696
21.04.2023
0
8649
Добавить комментарий