inDrive отменил плату за сервис в выходные — из-за погоды

«В связи с ухудшившимися погодными условиями мы временно снизили плату за сервис по будням с 9,5% до 4,9%, а в пятницу и выходные до 0%.

Нам важно, чтобы все везде успевали, а вы заработали больше».

Напомним, что улицы Якутска сейчас находятся в ужасном состоянии, к подъездам домов не подобраться, сообщает тгк Yakutsk News