18.03.2022
12:01
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Якутск

Индрайвер вернулся к своим истокам

«Индрайвер» вернулся к своим истокам — помните, как все начиналось много лет назад? Поездки без посредников — так они себя позиционируют. Все, как когда-то в старые добрые времена.
Теперь в Telegram — новый ресурс такси.

https://t.me/ykt_taxi

Фото: Telegram
Источник: Сетевое издание SakhaLife
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