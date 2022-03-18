18.03.2022
12:01
447
Якутск
Индрайвер вернулся к своим истокам
«Индрайвер» вернулся к своим истокам — помните, как все начиналось много лет назад? Поездки без посредников — так они себя позиционируют. Все, как когда-то в старые добрые времена.
Теперь в Telegram — новый ресурс такси.
Фото: Telegram
Источник: Сетевое издание SakhaLife
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