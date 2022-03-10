10.03.2022
20:44
865
Происшествия
Индрайвер не работает?
Как сообщают в якутских соцсетях, уже более часа Индрайвер не доступен. Сообщается, что с связи с техобслуживанием. Якутяне гадают, не означает, что это приложение отключено в России?
Фото: Индрайвер
Источник: Соцсети
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