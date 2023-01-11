Индивидуальный предприниматель ответит за опасный аттракцион

⚡️ Индивидуальный предприниматель ответит в суде за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло травмирование посетителя пляжа

Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению индивидуального предпринимателя из Мегино-Кангаласского района, который организовал деятельность в сфере парков отдыха и пляжей. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным следствия, мужчина летом 2022 года оборудовал на озере Маччыйа в Мегино-Кангаласском районе пляж, установив на водной поверхности водоема надувной водный аттракцион, который эксплуатировался с нарушениями. К работе с аттракционом обвиняемый привлек неквалифицированный персонал, не обученный технике безопасности.

В результате 18 июля 2022 года посетитель пляжа при спуске с аттракциона получил телесные повреждения в виде травмы грудной клетки.

В ходе следствия проведен комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Также следователи установили, что в июне 2022 года один из посетителей пляжа при спуске с другого аттракциона вниз головой ударился о твердую поверхность дна озера, получил травму позвоночника и ушиб шейного отдела спинного мозга и скончался в медицинском учреждении. Согласно решению суда, по данному факту предприниматель осужден к 8 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.