«Индинда», «балбах», «махтал»: какие слова войдут в интерактивную карту языка?

Лексика якутской молодёжи может попасть в российскую интерактивную карту языка.



Молодёжь Якутии призывают подключиться к всероссийской акции «Подслушай незнакомца». Её запустили активисты проектов «Другое дело» (https://drugoedelo.ru/) президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Участники проекта собирают необычные фразеологизмы, современные или местные выражения, которые люди используют в повседневной речи и заносят их в словари. В будущем на основе собранной информации составят интерактивную карту местных слов и выражений. «Агриться», «байтить», «зашквар», «чилить» — модные словечки якутская молодёжь часто заимствует из других языков. Слова приживаются и становятся неотъемлемой частью русского языка. Обновление лексики происходит и по другим причинам.

По мнению кандидата филологических наук, доцента кафедры русского языка Анны Шкатуляк, изучение живой речи среди якутян даёт возможность увидеть сосуществование сразу двух языков — русского с якутским. «Молодёжный жаргон — это живой, креативный, постоянно изменяющийся феномен. Создаётся впечатление, что сленг — совершенно новое явление, родившееся совсем недавно, но это не так. Интерес к изучению подобной лексики зародился ещё в прошлом веке и активизировал процесс её подробного изучения. С тех пор жаргоны постоянно менялись и развивались. В настоящее время уделяется большое внимание к их региональным, национальным особенностям. Например, когда мои студенты допускают неточности в своей речи — они не используют фразы по типу «я не то имел ввиду», а говорят «шутка». Как я заметила, такое явление можно увидеть только среди нашей якутской молодёжи», — отметила Анна Шкатуляк.



В якутской языковой культуре жаргонов часто встречается такое выражение, как «индинда» в дословном переводе «говорить ерунду» — слово, которое используется, если есть вероятность, что оппонент не поймёт шутку или подчеркнуть шуточный подтекст предложения. Также в речи часто используются лексемы из якутского языка в русском:

— «Махтал» — спасибо;

— «Балбаах» — глыба смёрзшегося помёта скота, часто используемое в быту и сельском хозяйстве;

— «Тобук» — в переводе на русский «колено» (часть тела), но употребляется в случае невыгодного или провального выражения или применительно к объекту, которое необходимо описать с любыми отрицательными элементами. Например, «тобук кроссовка» означает, что кроссовки человеку не нравятся или они являются дешёвыми, некачественными. Принять участие в проекте «Подслушай незнакомца» может любой желающий — для этого нужно зарегистрироваться в приложении «Другое Дело» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/dd_app), найти задание «Подслушать незнакомца» во вкладке «Культура и искусство» и добавить свою фразу. За каждое правильно загруженное слово или выражение участник получает 400 баллов, которые можно потратить на образовательные онлайн-программы, стажировки и путешествия по России и многое другое.

Сегодня, 7 февраля, завершается прием идей по дополнению карты местных слов.

