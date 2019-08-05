05.08.2019
08:24
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Общество

Индийский Холи в Алдане

Яркое и красочное событие лета – Фестиваль  красок Холи – состоялось  в первую субботу августа  на площади ТРК «Чудо-парк».

С первых минут  детвора и взрослые погрузились в атмосферу радости и детства. Ведущая Ирина Афанасьева напомнила историю возникновения праздника. С помощью атрибутов и иллюстрированной музыки  участники программы отправились в путешествие в Индию, где родился этот  зрелищный и позитивный фестиваль 2000 лет назад.

После оглашения главного правила фестиваля —  «Чем больше краски на тебе, тем лучше!»  — началось настоящее цветное безумие: раскрашивание друг друга в разные цвета. 

«Чтобы остаться красивыми, счастливыми и здоровыми, нужно много танцевать, как это делают в Индии!» — открыла секрет вечной молодости Ирина Афанасьева и пригласила всех на танцевальный марафон. Здесь тон задали активисты мероприятий  ТРК «Чудо-парк» хореографический коллектив «Стрекоза» (руководитель Роза Антонова). Вместе с солистками Милой Быченковой, Кристиной Дрозд и Миленой Третьяковой  ребята дружно прыгали под разноцветным дождем, распевали куплеты  из популярных песен звезд российской эстрады, импровизировали в образах  киногероев знаменитых фильмов и  отвечали на вопросы викторины о далекой загадочной Индии.

Мальчишки и девчонки из отпечатков своих ладошек на большом белом плакате создали красочную стену,  символизирующую мир, добро, радость и дружбу на празднике Холи.

В финале  состоялся розыгрыш билетов в кино, сертификатов в «Шоколадный бутик», мячей. А еще для всех, кто пришел на площадь, была организована распродажа сувениров от мастериц города Алдан.  Праздник удался на славу, а  яркую точку в нем поставила разноцветная дискотека, организованную Павлом Волковым, — совсем как в Индии.

«Этот фестиваль проходит по всему миру десятки, сотни, а в отдельных странах и тысячу лет. «Почему бы не попробовать провести его для нашей детворы?»- решили мы. Долго вынашивали идею, и наконец, осуществили, — рассказывает администратор ТРК «Чудо-парк» Лариса Кликоцкая. — В силу региональных особенностей мы можем провести такой праздник только летом, а погода нам сегодня благоприятствовала. Праздник получился эмоциональным, позитивным подарил нам свободу творчества и хорошее настроение; эксперимент удался. Впереди у организаторов  много  креативных идей. Приходите, увидите своими глазами, а лучше поучаствуйте, чтобы погрузиться в детство вместе со своим ребенком! Наверное, это и есть счастье…»

Фото: Фото Арины Коробкиной
Источник: Пресс- служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
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