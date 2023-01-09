Индийская мечта сбылась🤩🤩

Автостопщик из Индии выполнил свою цель в Якутии.

Дирадж Мина путешествует по миру дикарем и автостопом. В Якутию он прибыл в декабре 2022 года. Он долго не мог найти попутку до Оймякона, чтобы выполнить свою цель.

Но в Новый год его мечта сбылась: он искупался в январский мороз в Оймяконе. Ну как искупался, скорее стремительно окунулся в ледяную воду и так же стремительно побежал в теплый домик.