09.01.2023
14:13
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Общество

Индийская мечта сбылась🤩🤩

Автостопщик из Индии выполнил свою цель в Якутии.

Дирадж Мина путешествует по миру дикарем и автостопом. В Якутию он прибыл в декабре 2022 года. Он долго не мог найти попутку до Оймякона, чтобы выполнить свою цель.

Но в Новый год его мечта сбылась: он искупался в январский мороз в Оймяконе. Ну как искупался, скорее стремительно окунулся в ледяную воду и так же стремительно побежал в теплый домик.

Источник: тгк Комсомольская правда - Якутия

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