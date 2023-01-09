09.01.2023
14:13
641
Общество
Индийская мечта сбылась🤩🤩
Автостопщик из Индии выполнил свою цель в Якутии.
Дирадж Мина путешествует по миру дикарем и автостопом. В Якутию он прибыл в декабре 2022 года. Он долго не мог найти попутку до Оймякона, чтобы выполнить свою цель.
Но в Новый год его мечта сбылась: он искупался в январский мороз в Оймяконе. Ну как искупался, скорее стремительно окунулся в ледяную воду и так же стремительно побежал в теплый домик.
Источник: тгк Комсомольская правда - Якутия
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