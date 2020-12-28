Индигирский: Маргарита Винокурова — скромность и уверенность

«Мы обветрены, мы просолены,

нам шторма нипочем.

…Эх, сколько видано, эх, перевидано,

после плаванья в тихой гавани вспомнить

будет о чем». (И. Шаферан)







Сегодня, 28 декабря, отмечает свою дату рождения Маргарита Егоровна ВИНОКУРОВА, ей исполнилось 70 лет. Многие помнят тот нашумевший случай, когда четыре года назад, водитель маршрутного автобуса хотел отвезти её полицию из-за неуплаты проезда. А виной всему — была задержка банка с перечислением денег на карту. В тот момент, ветеран труда не растерялась, а позвонила председателю Союза журналистов РС(Я) Галине БОЧКАРЕВОЙ и … конфликт был улажен.

… В тот год, мы с Маргаритой Егоровной с большим составом журналистов выехали в пресс-тур на родину Мао Цзэдуна в Бэйдайхэ, где близко познакомились друг с другом и … сегодня будет вспомнить о чём.

Родилась Маргарита Винокурова 28 декабря 1950 года в селе Верхнее-Меик Сунтарского района. Ещё будучи ученицей 9 класса, была делегирована на торжественный Пленум Якутского комсомола по случаю 50-летия ВЛКСМ и награждена Почетной Грамотой якутского обкома, а также именным приветственным адресом от ЦК ВЛКСМ СССР.

В 1970 году стала студенткой физико-математического факультета Ленинградского пединститута им. А.И. Герцена. Через год перевелась на заочное обучение в ЯГУ, где за все годы обучения и после учёбы Маргарита Егоровна проработала учителем в северных районах: Верхоянский, Эвено-Бытантайский, Анабарский, Оймяконский. Тепло вспоминает М. Винокурова ССОШ им. Р. Шадрина, где она с 1970 по 1980 годы была старшей пионервожатой, учителем математики, завучем школы.

“Учитель любимый, ну как вы живёте теперь?”

М.В. — В самом начале моего педагогического пути мне подарили «Русско-якутский словарь» с надписью: «Молодому учителю т. Маргарите Егоровне от Верхоянского райкома ВЛКСМ и районного отдела народного образования в честь начала педагогической деятельности с наилучшими пожеланиями успехов в работе и счастья в личной жизни». С той поры прошло более 44 лет и этот словарь стал для Маргариты Егоровны верным спутником в жизни. Пользуясь ею, она научилась грамотно говорить на родном языке, так как в Чернышевске, Мирном, Верхоянске, Ленинграде владела в основном на русском языке.

М.Е.- Моей первой школой является Боронукская школа, которая находилась на левом берегу Яны, в 20-30 км от города Верхоянска. Эта была небольшая деревянная малокомплектная начальная школа, которую в связи с реформой в образовании, со всеобучем, реорганизовали в восьмилетнюю. В этот период учителей со специальными образованием, было мало. Мне поручили вести предметы, кроме пения, физкультуры и рисования! Также мы ездили агитбригадой в отдаленные участки с политинформацией, концертами и т.д Всему я училась самостоятельно, по ходу жизни – языку, методике, общению и т.д. Это была настоящая большая школа жизни, моя закалка. Все что делала, было мне не в тягость, а в радость. Видимо поэтому многое у меня получалось. Мои ученики любили математику, а родители уважали как учителя. Сейчас мои первые и последующие ученики сами являются учителями, экономистами, депутатами, учеными, руководителями. Среди них есть замминистра образования РС(Я) И. Оконешникова; бизнесмен А. Крылов.

Её ученики вспоминают: «Наш учитель был строгим, принципиальным, преданным своему делу человеком. Очень бережно относилась к каждому ученику, в каждом из нас уважала личность».

Ныне М. Е. Винокурова — заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия). Награждена знаками: “Отличник народного просвещения РФ”, “Учитель учителей РС(Я)”, “Методист РС(Я)”, “Почетный ветеран системы образования РС(Я)”. Имеет медаль Ассоциации народов Севера “За заслуги перед Севером”. Является членом совета ветеранов педагогического труда МО РС(Я). Её имя занесено в “Педагогическую энциклопедию РС(Я)”.

После переезда в Якутск М. Винокурова стала заниматься научно- методической, исследовательской работой, была методистом школ Севера ИПКРО МО РС(Я), ответственным секретарем Отделения Всероссийского детского фонда по РС(Я).

«Без науки не прожить в двадцать первом веке,

стоит ею дорожить, как учили греки».

Педагогический опыт и трудовая закалка, пройденные в непростых условиях Севера сподвигла Винокурову перевести на якутский язык вариативные учебники Л.Г.Петерсон по математике для начальных классов. Позже автор Людмила Георгиевна оценила её работу: «Опыт этот уникальный, так как первый в России, открывающий целое направление работы».

с Л.Г.Петерсон

Маргарита Егоровна Винокурова — постоянный участник республиканских, всероссийских, международных научно-практических конференций, форумов по актуальным вопросам педагогики, математического образования учащихся. На высоком научно- методическом уровне проходят её лекции для учителей и студентов педагогических вузов.

Надо отметить, что переведенный на якутский язык сборник «Математика» Винокуровой включен в золотой фонд отечественной науки и считается лучшим учебно-методическим изданием, а также удостоен Серебряной медали в номинации «Лучшая учебная книга». Также ее работы удостоены знаком «Золотой фонд Российской науки». Маргарита Винокурова является кандидатом педагогических наук, заслуженным работником науки и образования Российской академии естествознании. Она активный участник интерактивного проета “Ученые России”, занесена в энциклопедию “Ученые России”.

Маргарита Егоровна не только прекрасный педагог, методист и учёный. Она также является автором более 700 статей по педагоге, психологии, публицистике, социологии, по высшей школе. Ею написаны десять рассказов для детей младшего школьного возраста на якутском языке «Ньургуйаана уонна Нарыйаана».

«Трое суток шагать, трое суток не спать

ради нескольких строчек в газете»

С 2010 года Маргарита Винокурова – корреспондент редакции новостей газеты «Наш университет», является первым редактором якутского приложения к газете «Аартык». Большая заслуга Маргариты Егоровны в том, что данное приложение нашло свою нишу в информационном пространстве. Многочисленные её статьи, интервью, очерки на якутском языке дают возможность приобщиться к культуре своего народа, знакомят с прошлым и настоящим трудом выдающихся деятелей науки. Радуют публикации на языке малочисленных народов Севера.

М.Е. — Я непрофессиональный журналист. Но, сегодня мне хочется вспомнить, что когда я работала вдали от центра — мы проводили разные интересные мероприятия, где работали очень интересные люди. Мне тогда очень хотелось, чтобы о них узнали многие. Так начала немного писать, а также сотрудничать с журналистами, выступала по радио, читала лекции. Со временем это вошло в привычку.

В настоящее время, работая редактором якутского приложения «Аартык» я стараюсь привлечь этому увлекательному делу интеллегенцию из числа малочисленных народов Севера. Мы знакомим время от времени читателей с творчеством А. Кривошапкина, Н. Калитина, А. Степанова, У. Тарабукиной и др. Сотрудничаем с газетой «Илкэн», филиалом СВФУ в Чукотском автономном округе, Институтом языков и культуры народов СВ РФ, кафедрой северной филологии, научно-исследовательским институтом Олонхо СВФУ и т.д.

Сегодня газета «Наш университет» с приложением «Аартык» стала неотъемлемой и востребованной частью информационной политики и коммуникативных технологий СВФУ. Поступают много писем из разных регионов РФ и улусов РС(Я). Радует, что студенты стали сотрудничать с газетой, они проходят редакторскую практику, пробуют перо начинающие поэты. Многие редакторы различных СМИ начинали с нашей газеты: Диана Клепандина – корреспондент газеты «Кыым», Надежда Самсонова – «Эдэр саас”, «Саха сирэ» и др. Многие из них стали учеными: Нинель Малышева, Оксана Лугинова, Алгыс Кун, Аркадий Егоров, Миша Пухов и др.

Также, в журнале «ОПЕН» Винокуровой ведётся рубрика «Личное дело», где в новом формате раскрывается жизнь и деятельность выдающихся сынов и дочерей Якутии прошлых лет. Все материалы опираются на достоверные исторические материалы (фотодокументы, архивные материалы, музейные экспонаты и т. д.).

По итогам разных лет, журналист М. Винокурова является обладателем Гранта “Лучший журналист” в освещении событий в средствах массовой информации, Лауреатом конкурса “Профессия – журналист”.

«Семья – это труд, друг о друге забота

Семья – это много домашней работы»

Маргарита Винокурова – любимая мама двух детей, замечательная бабушка четырёх внуков, заботливая жена. Супруг Василий Степанович Винокуров — кандидат экономических наук, человек слова и дела. Своё научное призвание он посвятил популяции якутской лошади и развитию оленеводства. Его заслуги и вклад в сохранении данного вида животных — общепризнанны. Он является заслуженным работником сельского хозяйства.

М.В. — О семье, не принято много говорить. У меня двое детей, дочь и сын – они взрослые, семейные, хорошо образованные люди. Горжусь ими. Секрет крепкой семьи заключается во взаимопонимании, взаимоподдержке, взаимоуступке. Из этих качеств слагается крепкий фундамент семейной жизни.

Маргарита Егоровна любит радовать своих домочадцев разнообразными блюдами. Обожает летом копаться на даче, растить цветы.

На открытии ДШИ№2. Со внуком Василием

Семья Винокуровых награждена Грамотой и медалью Организационного комитета по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации за сохранение семейных устоев и ценностей, основанных на взаимной любви и верности, за достижение благополучия, обеспеченного совместным трудом, и воспитание детей достойными гражданами общества.

«Ничего на свете лучше нету,

чем бродить друзьям по белу свету»

Маргарита Егоровна относится к поколению «Стальной закалки», где вся её сознательная жизнь посвящена умению вести за собой сподвижников и в реализации своих планов. Планов у неё – громадьё. И одна из них — увидеть мир, познакомиться с культурой других стран и народов.

Журналистам Якутии посчастливилось побывать с нею в тур- поездке в Бэйдайхэ, Токио, по Монголии, в Казахстане, организованного Союзом журналистов. После каждой поездки Маргарита делилась увиденным, где красной нитью прослеживалась мысль, что во всём мире одни и те же проблемы и что такие путешествия учат принимать, видеть другие культуры, смотреть мир со стороны. Несмотря на свой возраст, моя героиня стойко переносила часовые пояса, не тратила время по пустякам, избегала столпотворений и боялась причинить хлопоты.

Где бы она не находилась и будучи заинтересованной миром другой культуры она не устаёт восклицать: «Как я люблю свою Якутию с её морозом».

После двухчасовых пеших осмотров дворцов древних императоров с реликтовыми деревьями насчитывающими более двух веков, Маргарита Егоровна совсем не торопилась к автобусу и могла часами задавать вопросы японскому гиду. После – мы вместе сделали свои резюме, что если отойти чуть в сторону от туристических маршрутов – то кругом можно увидеть грязь, не ухоженность, свалки мусора. Оказалось, что у них не позволительно чтоб лампочка светила всю ночь, грелся суп до кипения, нельзя во время чистки зубов бесконтрольно лить воду из крана, разводить костер даче, выращивать морковку-картошечку и при этом — не платить налог А налогов там более двухсот о которых они не говорят туристам. Там не принято ходить в гости к родственникам, так как они общаются по договорённости и собираются в кафе. Причём, каждый платит сам за себя. А я могу, от себя добавить, что у нас бесплатное музыкальное образование, когда как там высокому искусству учат детей только из богатых семей, так как в их странах искусство музыки очень дорогое удовольствие.

В редакции японской газеты «Асахи Симбун»

Наш северный народ, особенно женщины Севера, выдержали немыслимо трудные испытания. Почетный гражданин Оймяконского, Эвено-Бытантайского улусов — Маргарита Егоровна, смолоду закаленная в наших суровых северных условиях с честью выдержала все жизненные испытания. Моя героиня пользуется большим уважением среди сельчан и горожан, коллег по университету, журналистов. Вся её комсомольская, учительская, общественная, творческая работа не знает отдыха и выступает сегодня добрым катализатором, заряжая всех нас своей удивительной работоспособностью. Мир становится теплее и уютнее от её присутствия, а главное, что у нас есть возможность научиться от неё высокому чувству долга, преданности однажды выбранной профессии, жизнелюбию.

После завтрака

Маргарита Егоровна полна новых планов, творческих идей, и нет сомнений , что они будут реализованы с методической аккуратностью и в срок. Семьдесят лет – шикарная дата,

Вы жизненным опытом очень богаты

И мудрости женской у вас не отнять.

И нам остаётся вам лишь пожелать,

Чтоб крепким всегда было ваше здоровье,

А близкие вас окружали любовью

Побольше счастливых и радостных дней

И встретить еще не один юбилей!

С Днём рождения и с Новым годом, Маргарита Егоровна!