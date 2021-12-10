Индигирка из чира с золотом — якутские шеф-повара откроют ужин в Москве

10 — 11 декабря в Москве пройдёт Международный гастрономический фестиваль северной кухни «Вкус Арктики». Её инициатором выступила Республика Саха (Якутия), а ключевыми партнёрами являются представители Арктического совета.

«Учитывая успешный опыт Якутии по проведению таких мероприятий, мы предложили включить в план Председательства РФ в Арктическом Совете гастрономический фестиваль «Вкус Арктики». Предложение было поддержано Минвостокразвития РФ и включено в план основных мероприятий, утвержденный Председателем Правительства РФ Михаилом Владимировичем Мишустиным», — рассказала министр предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) Ирина Высоких о зарождении идеи, которая воплотилась в мероприятие международного уровня.

Мероприятия фестиваля проведут в старинном особняке Loft Hall в Москве. На торжественном открытии примут участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Якутии Айсен Николаев и лидеры регионов-участников.

В частности, одним из самых интересных мероприятий фестиваля является «Иммерсивный гастрономический ужин Arctic Gala», во время которого 10 декабря можно будет увидеть, как шеф-повара готовят свои блюда перед подачей на стол.

Якутия, как инициатор и хедлайнер проекта, будет открывать ужин. Гостям подадут индигирку из чира с черной осетровой икрой, с сусальным золотом и тыквенной горчицей (иммерсивный гастрономический ужин Arctic Gala будет доступен по ссылке: https://roscongress.org/).

Два дня на площадке фестиваля будет проводиться кулинарный онлайн-марафон арктической кухни Arctic Cuisine. Оригинальные блюда северной кухни приготовят опытные шеф-повара из ресторанов девяти арктических регионов России и стран-членов Арктического совета.

Якутию представят Евгений АЛЬФАН – обладатель премии «Золотая пальмовая ветвь -2021», шеф-повар ресторана «Аврора» и Николай АТЛАСОВ – шеф-повар ресторана «Усадьба Атласовых». Выступление якутских шеф-поваров состоится 10 декабря в 12:00 по московскому времени (трансляцию можно посмотреть по ссылке https://arctic-council-russia.ru/events/mezhdunarodnyy-gastronomicheskiy-festival-vkus-arktiki/).

Также зрителям представится уникальная возможность увидеть трансляцию мастер-классов коренных малочисленных народов Арктики по приготовлению блюд на открытом огне и позаимствовать их рецепты. Во время дегустаций гости фестиваля будут наблюдать за мастер-классом от профессиональных поваров Семена ТАРБАХОВА (шеф-повар ресторана «Муус Хайа») из Якутии и Нильса Бендика Данфъелда из Норвегии. Помимо этого, будет представлен мастер класс по строганине от молодых оленеводов из Анабарского района Якутии (посмотреть мастер-классы можно по ссылке https://arctic-council-russia.ru/events/mezhdunarodnyy-gastronomicheskiy-festival-vkus-arktiki/).