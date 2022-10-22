Индексацию пенсий с 1 января 2023 года предлагают увеличить

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков считает индексацию пенсий на 4,8% с 1 января 2023 года недостаточной. Об этом сообщает sobes-inform.ru.

«Нет, недостаточно… Я уверен, что придется вносить коррективы», – заявил по этому поводу Шмаков.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты РФ сообщили, что страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют с 1 января на 4,8%, их размер увеличится в среднем на одну тысячу рублей. Таким образом, средний размер пенсий неработающих пенсионеров с января составит 21 864 рубля.

Замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов пояснил, что с учетом произведенной индексации с 1 июня 2022 года рост пенсий будет выше уровня инфляции.