22.10.2022
17:00
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Финансы

Индексацию пенсий с 1 января 2023 года предлагают увеличить

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков считает индексацию пенсий на 4,8% с 1 января 2023 года недостаточной. Об этом сообщает sobes-inform.ru.

«Нет, недостаточно… Я уверен, что придется вносить коррективы», – заявил по этому поводу Шмаков.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты РФ сообщили, что страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют с 1 января на 4,8%, их размер увеличится в среднем на одну тысячу рублей. Таким образом, средний размер пенсий неработающих пенсионеров с января составит 21 864 рубля.

Замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов пояснил, что с учетом произведенной индексации с 1 июня 2022 года рост пенсий будет выше уровня инфляции.

Фото: тгк госуслуги
Источник: sobes-inform.ru
2 комментария на «Индексацию пенсий с 1 января 2023 года предлагают увеличить»
  1. Любовь 22.10.2022 17:18

    На тыща рублей,вы смеётесь! Силуанов: «и наконец то наши пенсионеры будут путешествовать и помогать даже своим детям» ха ха ха,я вас умоляю,я пад цтулом ржу лежу

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  2. Пенсионер 22.10.2022 18:53

    Пенсию нужно повысить сразу % на 30 а цены на всё заморозить и тогда только будет более менее комфортно пенсионерам а то что хотят поднять на 4,8% то их инфляция уже съела в этом году и за будущий год тоже сожрала.

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