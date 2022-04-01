Индексация пенсий, льготная ипотека, отмена НДФЛ: новое в апреле

🔹 Индексация социальных пенсий

С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 8,6% (https://t.me/gosuslugi/399). Повышение касается пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца, по старости и для детей, родители которых неизвестны. Пересчет произойдет автоматически.

🔹 Льготная ипотека

Меняются условия программы льготной ипотеки, которая раньше выдавалась под 7%. Ставка составит 12%, а максимальная сумма кредита вырастет с 3 млн ₽ до 6 млн ₽ или 12 млн ₽ в зависимости от региона. Условия семейной и дальневосточной ипотеки остаются прежними.

🔹 Отмена НДФЛ с процентов по вкладам в 2021 и 2022 году

Налог с процентов по вкладам за 2021 и 2022 годы начисляться не будет и платить его не придется. Правила расчета НДФЛ с таких доходов в 2023 году тоже изменились. Теперь сумма для налогообложения будет зависеть не от ключевой ставки на начало года, а от максимального значения на первое число каждого месяца получения дохода.

🔹 Начисление пени за просрочку при оплате услуг ЖКХ

Пеня за несвоевременную оплату коммунальных услуг в 2022 году будет начисляться исходя из ставки ЦБ на 27 февраля 2022 года — 9,5%. Действующая ключевая ставка учитываться не будет.

🔹 Кешбэк за детский лагерь

С 1 апреля можно купить путевку в детский лагерь и вернуть до 50% стоимости. (https://t.me/gosuslugiforparents/1554) Путевка должна быть оплачена картой «Мир», максимальная сумма возврата за одну путевку — 20 000 ₽. Выбор путевок и подробные условия — на сайте мирпутешествий.рф с 31 марта.

🔹 Регистрация детей до 14 лет на Госуслугах

С 1 апреля родители при помощи своей учетной записи на Госуслугах смогут регистрировать учетные записи своих детей до 14 лет.

С 14 лет ребенок может регистрироваться сам. С помощью своей учетной записи дети смогут проходить авторизацию на сайтах, проверять результаты ЕГЭ и статус заявления на поступление в вуз.

🔹 Господдержка для бизнеса

Ставка налога на прибыль для ИТ-компаний составит 0% вместо 3%. Сотрудники до 27 лет с высшим образованием по более чем 60 специальностям получат отсрочку от армии. До 2025 года регионы смогут установить ставку 0% для ИП на УСН или ПСН, которые зарегистрированы впервые. До конца 2023 года отменяется повышенная пеня для организаций за неуплату налогов с 31-го дня.

🔹 Социальный контракт

При расчете дохода для заключения социального контракта не учитываются доходы членов семьи (https://t.me/gosuslugi/405), которые потеряли работу с 1 марта 2022 года и встали на учет в центре занятости. Больше семей смогут получить деньги на развитие бизнеса, ведение личного хозяйства или пройдут обучение за счет бюджета.

🔹 Транспортный налог для дорогих машин

Повышенным налогом будут облагаться машины дороже 10 млн ₽, а не 3 млн ₽. Перечень автомобилей, для которых действует повышающий коэффициент, Минпромторг утвердит до 31 марта. Эти поправки распространяются для начисления транспортного налога за 2022 год. За 2021 год он рассчитывается по прежним правилам.

🔹 Фиксация кадастровой стоимости для земельного налога

Если кадастровая стоимость земельного участка вырастет с 2023 года, при расчете земельного налога будет учитываться сумма на 1 января 2022 года. Налог за 2021 год начисляется по прежним правилам.