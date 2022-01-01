Инцидент во время отлова безнадзорных собак в Якутске

Сегодня, 1 января в социальных сетях распространилась информация о том, что на Билибина, 26 на ловцов спустили собак.

МЦУ г.Якутска разобралось в ситуации. По сообщению в чат-бот ловцы поймали агрессивную собаку и удерживали ее на вернаде магазина до приезда машины для перевозки животного в ППБЖ. Данные граждане, угрожая физической расправой ловцам, взломали веранду магазина и выпустили собаку, утверждая, что она принадлежит им. На место прибыл дежурный наряд полиции, который составил административный протокол на хулиганов за нарушение общественного порядка по статье мелкое хулиганство.

МЦУ г.Якутска напоминает, что животные на самовыгуле являются животными без владельцев. Всех владельцев собак убедительно просим придерживаться норм и требований установленных правилами, во избежание отлова ваших любимых питомцев бригадой отловщиков.