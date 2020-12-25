Инцидент в Ил Тумэне рассмотрит комиссия по депутатской этике

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Петр ГОГОЛЕВ поручил председателю мандатной и регламентной комиссии парламента Андрею НИКОЛАЕВУ провести проверку на предмет нарушения Положения о депутатской этике со стороны народного депутата Республики Саха (Якутия) на пленарном заседании парламента 24 декабря 2020 года и рассмотреть данный вопрос на заседании комиссии. Спикер парламента на заседании призвал участников, несмотря на разные точки зрения на те или иные вопросы, выработать правило придерживаться уважительного тона друг к другу, сообщает в соцсети Чокуур ГАВРИЛЬЕВ, пресс-секретарь Ил Тумэна.

В ходе пленарного заседания все его участники должны придерживаться требований регламента, не вправе комментировать выступления депутатов, давать оценочные характеристики выступающим. Депутат в первую очередь сам должен проявлять вежливость, тактичность и уважение к лицам, присутствующим на заседании.

Петр Васильевич отметил, что использовать некорректные выражения в адрес государственных гражданских служащих и тем более женщин недопустимо, сообщает Чокуур Гаврильев.

Напомним, что 24 декабря в ходе ХХIII сессии Ил Тумэна после выступления министра предпринимательства, торговли и туризма Ирины ВЫСОКИХ, депутат-коммунист Петр АММОСОВ сделал замечание по внешнему виду министра. На что Ирина Сергеевна парировала, что обсуждать своей внешний вид с ним она не будет. Спикер Петр Гоголев в ходе заседания отметил, что у министра нет права комментировать народных депутатов, и об этом будет доложено ее руководству. Ирина Высоких что-то ответила, но ее микрофон был уже выключен.

В ходе заседания парламента депутат Виктор ФЕДОРОВ принес извинения министру Высоких от имени своих коллег.

Инцидент в Ил Тумэне получил широкий резонанс, он активно обсуждается в соцсетях.

И вот теперь по поручению спикера инцидент будет рассмотрен на комиссии по депутатской этике.