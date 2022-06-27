Инцидент на Играх Дыгына: Иван Белолюбский строго внушил нарушителю

Небольшой инцидент произошел вчера на Играх Дыгына. Во время бега на дистанции рядом c участниками бежал неизвестный молодой человек в кепке. Как потом выяснилось это был друг Айсена Ботуева. Таким образом он решил поддержать товарища. Дерзкий поступок не оценили организаторы. Уже после забега к нему подошел Иван Белолюбский и дал подзатыльник.