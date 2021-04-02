Инаугурация вновь избранного мэра: кто был дружелюбным, а кто избегал рукопожатий

Сегодня, 2 апреля состоялась инаугурация вновь избранного главы Якутска Евгения Григорьева. Мероприятие назначили в рабочее время — в 12 часов в пятницу в новом здании ДК им. Гагарина.

И это тоже знаково. Впервые инаугурация вновь избранного мэра прошла в достойном муниципальном здании. Напомним, что Сардана Авксентьева в 2018-м годом давала присягу в Большом зале мэрии. Айсен Николаев до этого вступал в должность мэра в Саха театре.

Сегодняшняя церемония прошла в рабочей обстановке и без особой торжественности. Видимо, это соответствует стилю нового руководителя городской администрации. Церемония прошла быстро – уложились в 41 минуту, причем последние 3 минуты заняла песня в исполнении подопечных Екатерины и Алексея Егоровых.

Тем не менее, торжественность момента была отмечена национальным костюмом Евгения Григорьева.

Инаугурация Айсена Николаева на пост мэра Якутска. 2012 г. Фото SakhaNews

Инаугурация Айсена Николаева на пост мэра Якутска. 2017 г. Фото Якутск.рф

В последний раз мы видели национальный костюм на обоих инаугурациях при вступлении на пост мэра Айсена Николаева.

Инаугурация Сарданы Авксентьевой на пост мэра Якутска. 2018 г. Фото Якутия.Инфо

Сардана Авксентьева на своей инаугурации была в деловом сером платье. И ни один аксессуар ее образа не выдавал принадлежности к национальной республике.

Сегодня Евгений Григорьев начал свою речь на хорошем якутском языке, перейдя затем на свободный русский. Обширный зал был полон — первые ряды были заняты представителями городской и республиканской власти.

После государственных гимнов России и Якутии, слово предоставили Алле Самойловой, председателю Якутской городской территориальной комиссии. Пожалуй, она была самой нарядной из всех, кто поднимался на сцену. Алла Георгиевна появилась в черном платье в пол, силуэтом напоминающим якутский халадай. Образ дополнили серьги, похожие на традиционные якутские.

Рукопожатие председателя ТИК и вновь избранного мэра получилось крепким.

А три года назад рукопожатие выглядело вялым.

2018 г. Фото Якутия.Инфо.

Новый глава Якутска Евгений Григорьев произнес традиционную клятву. Затем ему вручили символический ключ от города Якутска. Это было доверено Андрею Высоких, председателю Общественной палаты города Якутска. Создалось впечатление, что Высоких то ли от волнения, то ли по другой какой причине пытался избежать рукопожатия. Но новый мэр сам проявил инициативу. Впрочем, поднявшись на сцену второй раз, председатель Общественной палаты Якутска охотно пожал руку новому градоначальнику.

А серебряный нагрудный знак собственноручно надела на вновь избранного мэра Сардана Авксентьева, его советник и теперь уже экс-мэр Якутска. Выглядела она достойно: тщательная укладка, прекрасный make up, строгий синий костюм с яркой блузкой. Сардана Авксентьева переобулась. То есть в прямом смысле слова — она была в модельных туфлях, хотя Якутск залит весенней грязью. Новый мэр всем пожимал руку, и лишь с одним человеком неоднократно обнимался на сцене. Речь, конечно же, о Сардане Владимировне. И пусть ее улыбка иногда была натянутой, в целом экс-мэр держалась как Королева-Мать.

Бросалось в глаза отсутствие Ил Дархана. Читатели SakhaLife в курсе, что Айсен Николаев сейчас работает в Москве. От имени главы Якутии зачитали его официальное приветствие вновь избранному мэру.

В своем слове Евгений Григорьев поблагодарил Айсена Сергеевича за поддержку, а также партию «Единая Россия», которая его выдвинула.

Республиканскую власть представлял председатель правительства Андрей Тарасенко. В отличие от Высоких, он был воплощенным дружелюбием по отношении к новому мэру. Пожал руку едва выйдя к трибуне, затем закончив свою речь, и в третий раз, вручив огромный фарфоровый чорон – символ счастья.

От имени депутатского корпуса Якутской городской Думы выступил ее председатель Альберт Семенов.

Выступила с речью и Сардана Авксентьева, которая подчеркнула преемственность городской власти, отметив, что Евгений Григорьев, как член ее команды продолжит начатое при ней. Экс-мэр Якутска славится ораторским мастерством, которое она продемонстрировала и на этот раз.

Евгений Григорьев в своей речи поблагодарил своих избирателей за оказанное доверие и обещал приложить все силы для развития столицы Якутии.

В первом ряду между Тарасенко и Авксентьевой пустовало кресло, как выяснилось, оно предназначалось новому мэру — по окончании церемонии его уверенно занял Евгений Григорьев, пожав руки всем сидящим рядом.

В первом ряду кроме вышеперечисленных сидели председатель Конституционного суда Якутии Александр Ким-Кимэн, депутат Ил Тумэна и лидер мнений Матвей Евсеев, активно агитировавший за Григорьева, и.о. первого зампреда правительства Дмитрий Садовников. В первом ярду в красном галстуке гордо восседал политтехнолог Сергей Сергеев, известный настолько, что уже и скрываться нет смысла. Члены правительства, Окружной администрации, депутаты Ил Тумэна и Якутской городской Думы, активисты предвыборной кампании расположились за ними.

Корзины цветов новому мэру не преподносили. В фойе не было шампанского, бутербродов, молодежи, встречающей посетителей в национальных костюмах. Затяжных речей так же не было. Все строго по регламенту. Деловитый стиль новой мэрии отразился и на одежде – днем в рабочий день никто из дам не решился нарушить дресс-код. Зампред правительства Ольга Балабкина на ежедневном брифинге по коронавирусу смотрится нарядней, чем большинство гостей инаугурации. В толпе выделялась, разве что, известная поэтесса и телезвезда Наталья Михалева — Сайа. В целом, преобладали рабочие костюмы. И, конечно, маски — новая обязательная деталь.

На пресс-подходе Евгений Григорьев не стал делиться с журналистами, как будет подбирать себе кадры. С гораздо большей охотой он ответил на вопрос о ходе подготовке к паводку. Для окружной администрации наступили рабочие будни.

Полностью запись инаугурации вновь избранного мэра Якутска смотрите здесь: